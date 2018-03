Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care si-a omorat sotia si cei doi copii ai sai a fost retinut, in noaptea de marti spre miercuri, si va fi prezentat judecatorilor Tribunalului cu propunere de arestare preventiva, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ…

- Florin Mircea Buliga a oripilat o tara intreaga din cauza gestului sau necrutator. Barbatul care locuia cu familia in Brasov si-a ucis sotia si cei doi copii, luni noaptea, in timp ce acestia dormeau. Initial, barbatul incercase sa isi puna singur capat zilelor, insa nu a reusit sa isi duca planul pana…

- O tripla crima petrecuta la Brasov a ingrozit Romania! Un om de afaceri, in varsta de 43 de ani, s-a predat autoritatilor dupa ce a recunoscut ca si-a ucis sotia si cei doi copii, un baiat de 13 ani si o fata de 18 ani. Toti 3 au fost omorati in timp ce dormeau. Barbatul, […] The post Locul in care…

- Detalii halucinante! Au fost facute publice declaratiile lui Florin Buliga, barbatul din Brasov care si-a ucis sotia si pe cei doi copii. In fata anchetatorilor, barbatul a declarat tot ce a facut, pas cu pas.

- Florin Mircea Buliga a oripilat o țara intreaga din cauza gestului sau necruțator. Barbatul care locuia cu familia in Brașov și-a ucis soția și cei doi copii, luni noaptea, in timp ce aceștia dormeau. Florin Mircea Buliga are 43 de ani si pana astazi era perceput ca un normal, inteligent, cu o familie…

- Un barbat s-a prezentat la Politie si a anuntat ca si-a omorat sotia si cei doi copii. Florin Mircea Buliga este autorul triplei crime de la Brasov. Acesta si-a ucis sotia si cei doi copii in timp ce acestia dormeau. Pe pagina de Facebook a sotiei exista mai multe fotografii cu toata familia. Se vorbește…

- Detalii infioratoare in cazul triplei crime din Brasov. Inca nu se stiu cauzele tragediei, insa s-au aflat lucruri noi despre barbatul de 43 de ani care le-a luat viata sotiei si celor doi copii.

- Florin Mircea Buliga este autorul triplei crime de la Brasov. Acesta si-a ucis sotia si cei doi copii în timp ce acestia dormeau. Pe pagina de Facebook a sotiei exista mai multe fotografii cu toata familia.

- Barbatul din Brasov, care si-a omorat marti sotia si cei doi copii, ar fi incercat sa se sinucida inainte de a curma vietile celor trei, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov, Gabriela Dinu. ''Asta se pare ca este cronologia. El ar…

- Angajatii firmei administrate de barbatul care si-a omorat sotia si cei doi copii spun ca barbatul nu era violent si nici nu parea violent. ”Era ortodox, nu avea alta credinta. Copiii veneau pe aici, nu se certa cu sotia”, spune o angajata.

- Potrivit celor mai noi informații, criminalul care a luat viața copiilor și mamei acestora se numește Florin Mircea Buliga. El era administratorul unei firme din Brașov, conform B1. Știre in curs de actualizare. The post Crima in Brasov: si-a ucis sotia si copiii! S-a aflat cine este criminalul appeared…

- Scene scandaloase au fost filmate, recent, la Spitalul de Pediatrie din Pitești. Micutii bolnavi sunt tratati in saloane in care gandacii se plimba in voie. Imaginile au fost filmate de o mamica dezgustata de situatie. Insectele misuna prin saloane, dar si pe coridoarele institutiei, fara ca nimeni…

- Necazurile par sa nu se mai termine pentru “Regele veiozelor”. Dupa ce a fost condamnat la 23 de ani de inchisoare pentru uciderea polițistului Gheorghe Ionescu, Abdullah Ataș și-a pierdut toata averea, iar afacerile lui urmeaza sa fie executate de 19 banci, pentru o datorie de patru milioane de euro,…

- Ahmed Khaled Alsamarra’i este unul dintre cei mai fericiți tineri din Romania. Puștiul de 22 de ani, de origine irakiana, este „Prințișorul SIR” din București. Tatal lui, Tomah Khaled Alsamarra’i, este patronul magazinelor SIR, din care face parte și cunoscutul complex comercial din zona Lujerului,…

- Pepe a fost invitatul lui Catalin Maruța, la emisiune, și a facut dezvaluiri, atat din viața profesionala, cat și personala. Artistul a recunoscut ca a trecut prin momente dificile, insa a reușit sa treaca peste ele, iar acum se declara un barbat cu adevarat implinit, alaturi de Raluca și cele doua…

- Un barbat in varsta de 49 de ani din comuna argeșeana Moșoaia a fost adus in aceasta seara la sediul Poliției municipiului Pitești pentru audieri. Barbatul este acuzat ca și-ar fi sechestrat in ultimele doua saptamani soția și cei patru copii ai sai, cu varste cuprinse intre 2 și 14 ani. Sesizarea a…

- Starea de sanatate a lui Michael Schumacher ramane un mister. Fostul pilot de Formula 1 se afla in perioada de recuperare dupa accidentul de la schi, din decembrie 2013. Sotia si copiii lui Michael Schumacher apreciaza ca fanii au fost intelegatori cu aceasta situatie,…

- Un barbat din comuna Mosoaia, este audiat joi de polițiștii piteșteni deoarece acesta este suspectat ca si-a sechestrat în ultimele doua saptamâni sotia si cei patru copii minori.

- Primarul unei commune din județul Botoșani a venit cu o idee stralucita, pentru a reimprospata demografic zona. El a promis case gratis celor care se mutau in comuna Concești. Acum, satul este plin de copii, iar oamenii sunt mai mult decat mulțumiți. Populatia scolara a crescut cu peste 50% in numai…

- Ion Iliescu s-a confruntat cu probleme de sanatate la finalul anului trecut, din cauza unei entorse, dar a reușit sa le depașeasca. Starea lui de sanatate s-a imbunatațit, iar soția sa, Nina, a facut anunțul așteptat de toata lumea. Aceasta a precizat ca amandoi sunt bine și ca iși duc liniștiți viața.…

- Mama lui Karym, cantaretul care a lansat alaturi de Celia piesa „La doua capete”, a venit de urgenta in tara dupa ce a aflat ca sotul ei sufera de aceeasi boala de care a murit indragita artista Denisa Raducu. Femeia este plecata, de cativa ani, in Italia, unde lucreza la o familie de italieni ca […]…

- Trei copii și trei adulți au fost transportați la spital, dupa ce trei mașini s-au ciocnit, joi dupa-amiaza, in stațiunea Bușteni, din județul Prahova, cel mai probabil din cauza unui șofer care a adormit la volan. La aceasta ora, traficul rutier pe DN 1, intre Ploiești și Brașov, este blocat din cauza…

- Cateva zeci de mineri au donat sange pentru familia tanarului care a murit in accidentul de circulatie produs luni in Dragutesti. Sotia si mama soferului au nevoie de sange. Ambele sunt in stare grava la doua...

- Batranii cazati la caminul pentru persoane varstnice din Galati au avut astazi parte de o surpriza placuta. 15 copii asistati de fundatia ”Familia” au pus in scena o mica reprezentatie.

- Fotbalistul echipei Paris Saint-Germain, Dani Alves, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca este trist pentru familia lui Davide Astori, dar el si colegii sai nu au fost foarte afectati de vestea decesului italianului, deoarece nu erau atat de apropiati de acesta.Alves a subliniat…

- Un roman care locuiește in Arizona a fost arestat, dupa ce a amenințat, pe rețeaua de socializare, ca va omori enoriașii dintr-o biserica penticostala. Autoritațile l-au prins pe romanul care era hotarat sa-și duca planul in aplicare. In mașina luia fost gasita o arma. Ismaiel Damian, in varsta de…

- La 12 ani, unii dintre copii se joaca cu papușile, coloreaza personajele preferate din carți, citesc povești sau se dedica vreunei pasiuni. Insa, la aceasta varsta cruda, alți copii fac copii. Este și cazul incredibil al unei copile din Iași, care a devenit mama de gemeni la 12 ani. Din nefericire,…

- Adan Dahir (38 de ani) a ucis-o, cu sange rece, pe Asiyah Harris (27 de ani). Cei doi erau casatoriți și aveau impreuna doi copii. Orbit de furie pentru ca femeia l-a parasit, barbatul a pus mana pe un cuțit și nu s-a lasat pana nu și-a lasat fara suflare partenera de viața. Adan Dahir […] The post…

- Drama unei familii cu sapte copii din comuna Granicesti care a ramas pe drumuri dupa ce casa in care locuia a fost distrusa de un incendiu, in urma cu o saptamana, a impresionat multi oameni in aceste zile. Intre ei, un preot cu suflet mare care nu a stat mult pe ganduri si a luat initiativa de a ...

- Cel mai medaliat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice și soția lui, Nicole Johnson, ne/au anunțat ieri seara ca familia lor are un nou membru… Este vorba despre baiețelul lor, Beckett Richard Phelps, venit pe lume luni. „Ieri s-au petrecut momente magice. Avem un biietel sanatos si o mamica la fel…

- Incheiem seria prezentarii candidatilor la functia de vicepresedinte al Federatiei Romane de Handbal cu Mariana Tirca, una din cele mai mari handbaliste ale Romaniei din toate timpurile. Alegerile sunt programate ]n 14 februaruie, iar fosta ”stangace” a echipei nationale lupta pentru aceeasi pozitie…

- Familia lui Strugurel Stanescu, din Pascani, este suta la suta asistata social. Primește ajutoare sociale de peste 4.000 de lei lunar. O parte din bani este in produse alimentare, iar diferența...

- O mama de 38 de ani, directoare de gradinita, blogger de parenting, a fost injunghiata chiar de sotul ei. Individul a atacat-o in gradinita, la doi pasi de salile in care erau zeci de copii. Femeia avea chiar si un ordin de restrictie impotriva sotului. Dar nimic nu a stat in calea furiei bolnave. In…

- Un barbat din Suceava s-a urcat, beat, la volanul mașinii sale, provocand un accident care s-a soldat cu moartea soției sale, aflata pe scanulul din dreapta. Incidentul s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, in localitatea Doroteia, județul Suceava. La volan se afla Petrica…

- Potrivit CNN, citat de Mediafax, inca din anul 2009, acesta se afla in pericol de a fi deportat, dar a primit protectie sub mandatul Obama. Pe fondul campaniei anti-migratie a actualului presedinte al SUA, Donald Trump, Garcia a fost anuntat ca trebuie sa se intoarca in Mexic, nu mai tarziu de luna…

- Bucurie mare in familia lui Aurelian Temisan. Artistul si sotia sa, Monica Davidescu, au sarbatorit pe 13 ianuarie 23 de ani de cand sunt impreuna. Artistul si frumoasa sa sotie s-au cunoscut in urma cu 23 de ani, atunci cand au decis ca drumurile lor trebuie sa se uneasca. Aurelian Temisan a postat…

- Emilian Raducu nu-l mai recunoaste pe Florin ca iubitul Denisei, desi in luna septembrie avea doar cuvinte de lauda la adresa tanarului. Sustine ca nu il cunoaste si ca fiica sa nu a avut niciun partener de viata. Denisa Raducu, ultima inregistrare inainte de a muri. Este un colind VIDEO…

- Ambasadoarea Olandei a fost fotografiata de "Cancan" petrecand in compania a cel puțin doua persoane, ce intra in categoria "corupților". O fotografie care a starnit reacții puternice, atat din partea presei, cat și din partea oficialilor olandezi. Care au spus ca a fost o intamplare. Numai ca EvZ…

- Dan Negru, care va prezenta cel de-al 18-lea Revelion consecutiv la Antena 1, duminica, 31 decembrie, de la ora 22.15, și-a invitat pentru prima data copiii, Dara și Bogdan, și soția, Codruța, in public și in culise, la Revelionul Starurilor.