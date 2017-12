Stiri pe aceeasi tema

- Numele echipei la care joaca Ștefan Radu suna inspaimantator, insa romanii au mai puține primaveri europene decat are Steaua in ultimii 15 ani, de cand e Becali patron. FCSB e un outsider in disputa cu Lazio, Becali spusese ca spera sa-i evite pe romani inca dinaintea tragerii la sorți, dar tradiția…

- MISTER…O lumina puternica a aparut pe cer in dimineata zilei de 26 decembrie, fiind observata si de locuitorii comunei vasluiene Muntenii de Jos. Din spusele martorilor, lumina, in forma conica, a putut fi observata in jurul orei 05.00 dimineata, pentru cateva minute inainte de a disparea in noapte.…

- O lumina stralucitoare, care a zabovit pe cer timp de cateva minute, i-a fascinat pe astronomii de ocazie din toata Europa. Poze si filmulete au fost postate pe internet de romani, rusi, austrieci si greci. Pe Facebook se poarta si o dezbatere despre sursa acestei aparitii. Cei care cred ca ar fi vorba…

- Nationalismul este in ascensiune, mai ales in Europa si Statele Unite, luand diverse forme, precum miscarile proindependenta din Catalonia si Scotia, ori, mai frecvent, ale doctrinelor populiste si reactionare de dreapta, comenteaza revista The Economist, considerand alarmante noile tendinte, informeaza…

- Google intocmește la sfarșitul fiecarui an o lista cu cele mai cautate cuvinte sau expresii in funcție de domeniu. Iata care a fost cea mai cautata rețeța anul acesta. Topul cu cele mai cautate rețete din 2017 dezvaluie ca oamenii au fost intersați de retete cu dovlecei zucchini, de pui cu parmezan,…

- Victor Ponta e de acord cu Gabriela Firea, dupa ce primarul Capitalei s-a plans ca "toate rablele din Europa au ajuns și la noi in București". Fostul premier spune ca situația e cu atat mai dezastruoasa cu cat nu s-a construit nicio strada sau o parcare.Citește și: Dezvaluiri incendiare ale…

- În decembrie 1989, când regimul opresiv al lui Nicolae Ceausescu dadea semne tot mai evidente ca-si traieste ultimele clipe, regele MIhai I s-a adresat pentru prima data românilor, dupa patru decenii, prin intermediul postului de radio Europa

- Scandalul a izbucnit in presa germana si s-a extins in toata opinia publica din celelalte state-membre. O deputata europeana din CDU, Renate Sommer, a anuntat ca, urmare a unei decizii a comisiei ENVI din PE, „interzicerea aditivilor pe baza de fosfat ar putea pune capat producerii de chebap”.

- Regele Mihai a fost condus sambata pe ultimul drum sub privirile unei natiuni care parca in ultimul a realizat ca din randurile ei a disparut un mare roman, unul care este sinonim cu demnitatea si sacrificiul de sine. Evenimentul a fost acoperit profesionist de presa romaneasca, relatarile de pe teren…

- Pe Facebook au fost postate fotografii cu doua masini "incalecate". Imaginile au fost surprinse marti seara in Pacurari, in zona Moara de Foc, si au fost distribuite pe pagina "Esti din Iasi daca...". Cum era de asteptat, comentariile au inceput sa curga, iar iesenii au dat dovada de mult umor. Unii…

- In timpul postului, multa lume incearca sa nu mai consume carne, oua, produse lactate. In schimb, oamenii incearca sa consume produse care conțin grasimi de origine vegetala, nu animala, cum ar: fi pateul vegetal, dulciurile de post, branza tofu și mezeluri din soia care au un gust asemanator celor…

- Pew Research Center a elaborat trei scenarii pentru a estima numarul musulmanilor care vor trai in Europa pana in 2050. Scenariile variaza in funcție de viitoarele nivele de imigrație. Punctul de referința in cazul tuturor celor trei scenarii il reprezinta populația musulmana din Europa (Europa fiind…

- Populația musulmana din Europa va continua sa creasca în urmatoarele câteva decenii, chiar daca imigrația totala spre continent va înceta, indica un studiu al Pew Research Center publicat miercuri pe pagina sa de internet, informeaza Agerpres. Pew Research Center a elaborat…

- Atunci cand PSG a spart piata transferurilor, luandu-i pe Neymar (222 de milioane de euro) si pe Mbappe (180 de milioane de euro) din dorinta de a deveni cel mai tare club european, multi au zambit cu compasiune.

- Oamenii de știința susțin ca au aflat motivul pentru care cerul este intunecat noaptea, scrie Playtech. „Paradoxul lui Olber”, este numele fenomenului care descrie cromatica nocturna a cerului. Formulat prima oara in anul 1500, paradoxul lui Olber pune urmatoarea problema: daca Universul este infinit…

- Nu exista viata dupa moarte, sustine Sean Carroll, cosmolog si profesor de fizica la Institutul de Tehnologie din California. Acesta subliniaza ca omenirea trebuie sa renunte la toate credintele fanteziste si sa se concentreze asupra a ceea ce dicteaza universul.

- România se confrunta cu creșteri drastice ale prețului oualor în ultimele zile, ajungând în unele zone chiar la 1,5 lei pe bucata.Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat sâmbata la Ploiești ca din analizele interne realizate pâna în…

- Un echipaj de prim ajutor, solicitat sa intervina la o pacienta de 87 de ani din localitatea Gavanu, care se afla in stare grava, nu a putut ajunge la aceasta din cauza drumului impracticabil, au anuntat,...

- Poveste halucinanta cu un român în prim plan. Acesta a reusit sa scape de puscarie 'cu ajutorul' sotiei. Nu este vorba de o gluma. Barbatul si-a denuntat sotia, care era traficant de droguri.

- Aproximativ 500 de sindicalisti, printre care se afla si Dumitru Costin, presedintele Blocului National Sindical, protesteaza la Timisoara, in fata Prefecturii Timis, fata de modificarile adoptate de Guvern in Codul Fiscal. Cei aproximativ 500 de sindicalisti s-au adunat in fata Prefecturii Timis, vineri,…

- Președintele american Donald Trump este de acord, in principiu, ca SUA sa furnizeze arme letale Ucrainei in cadrul bugetului Pentagonului pentru anul fiscal 2018. Proeictul de buget prevede ca $ 4.6 miliarde sa fie alocate pentru contracararea agresiunii ruse in Europa, iar $ 350 de milioane sub forma…

- "Motivul este foarte simplu: Sfantul Scaun nu poate sa contribuie la o activitate care afecteaza in mod clar sanatatea oamenilor", a explicat, joi, purtatorul de cuvant de la Vatican, Greg Burke, intr-un comunicat. "Niciun profit nu poate fi legitim daca pericliteaza vieți", a adaugat el, recunoscand,…

- Ministrul Ionut Misa: Inainte sa iesiti in strada cititi cu atentie ordonanta cu masurile fiscale Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat miercuri ca protestatarii care contesta masurile fiscale ar trebui sa citeasca noua ordonanta cu mai multa atentie inainte de a iesi in strada. „Pentru…

- Trafic blocat pe Bulevardul Barbu Vacarescu din București, miercuri dimineața. Circulația se desfașoara pe linia de tramvai din cauza unei avarii la rețeaua de apa, a anunțat Brigada Rutiera a Municipiului Bucuresti. Apa a țașnit pe carosabil din cauza defecțiunii care a a avut loc pe Bulevardul Barbu…

- Proiecte de infrastructura pentru gestionarea și distribuția apei potabile, in valoare de peste 17 milioane de euro din Fondul de coeziune, vor fi derulate in județele Constanța, Gorj, Ialomița, Ilfov și Suceava, potrivit unui comunicat de presa a Reprezentanței Comisiei Europene in Romania. …

- Razboiul Crimeii 1853 1856 s a incheiat cu infrangerea Rusiei, iar victoria coalitiei franco anglo turco piemonteze a adus un nou raport de forte in Europa, impiedicand Rusia sa mai intervina in principatele europene. Statutul international al Moldovei si Tarii Romanesti a devenit o problema a echilibrului…

- UPDATE Liviu Dragnea, presedintele PSD, si premierul Mihai Tudose se vor intalni luni, de la ora 15.00, cu parlamentarii PSD, in contextul anuntatelor masuri fiscale, au declarat surse politice pentru Mediafax. Discutiile vin in contextul in care Guvernul a anuntat pachetul de masuri fiscale,…

- Botezatu așa cum nu vi l-ați fi inchipuit niciodata! Brand in lumea modei, Catalin Botezatu nu a fost designer toata viața și a plecat in acest delicat drum profesional ca model la Casa de Moda Venus și manechin pentru fabrica textila APACA. Din perioada in care era nelispit din revistele și ilustrațiile…

- Mihai Stoica, directorul sportiv de la FCSB, a postat pe contul sau de Facebook un mesaj ironic, dupa calificarea roș-albaștrilor in primavara europeana in urma egalului cu Hapoel Beer Sheva, scor 1-1. "Am plecat. Avem treaba prin Europa! Alții la TV" a fost mesajul care l-a inflamat pe actorul Mihai…

- Compania Audi a decis chemarea in service a aproape 5.000 de masini vandute in Europa, pentru remedierea unor probleme la sistemul emisiilor de oxid de nitrogen. Vor fi chemate in service 4.997 de vehicule marca Audi A8 cu motoare de 4,2 litri V8, dintre care 3.660 sunt in Germania. Este vorba…

- Aseara, in cadrul unei conferințe din Londra, Razer a dezvaluit primul sau telefon mobil, numit simplu Razer Phone. Anunțul nu a venit chiar din senin, dat fiind ca Razer achiziționase compania Nextbit la inceputul anului. Desigur, compania subliniaza ca Razer Phone este cea mai buna soluție…

- Avertisment disperat al marilor companii si investitori din Romania la adresa guvernului PSD Desi Romania are cea mai mare crestere economica din Europa, cel putin in T2, cu cel mai ridicat numar de salariati din ultimul deceniu din Romania - 4,8 milioane, cu una dintre cele mai reduse rate ale somajului,…

- Moise Guran considera ca PSD lucreaza în acest momente la consolidarea clasei funcționarilor, cei care au votat și adus la guvernare partidul condus de Liviu Dragnea. ”Noi asistam acum la consolidarea unei clase sociale. Ea nu se numește atât…

- Nokia 2 a fost prezentat de catre compania finlandeza HMD Global, iar smartphone-ul promite doua zile de utilizare, datorita bateriei de 4.100 mAh, anunța societatea . Dispozitivul cu doar 100 de euro. Specificațiile nu rup gura targului, dar dispozitivul rezolva problemele de baza ale oricarui utilizator…

- Oamenii de știința avertizeaza ca mega-erupțiile vulcanice, coroborate cu scadea capacitații oceanului planetar de a stabiliza temperatura globala, ar putea crea mari probleme. Un studiu recent arata ca toate distrugerile provocate de cataclisme vulcanice precum Vezuviu sau Krakatoa pot…

- Pierderea zborurilor de legatura poate aduce despagubiri pasagerilor de pana la 600 de euro, daca cursa este efectuata de o companie aeriana inregistrata in Europa sau daca decolarea a avut loc de pe un aeroport de pe vechiul continent.

- Uniunea Europeana va reflecta la reorganizarea protecției civile in Europa, la cererea Portugaliei, lovita in acest an de incendii devastatoare, a declarat luni, la Lisabona, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, informeaza AFP. "Vom reflecta, la cererea Portugaliei,…

- Asociația Româna a Magazinelor Online (ARMO) a publicat versiunea 2017 a ghidului pentru Black Friday, disponibil pe site-ul asociației. Ghidul este adresat retailerilor, dar și clienților cu scopul de a le facilita informarea înaintea celui mai important eveniment de shopping…

- Despre canepa se zice ca are peste 20.000 de utilizari si ca poate duce la disparitia foametei globale. Si totusi, la nivel national, dar si local, suprafetele cu plantatii cu canepa sunt mult reduse fata de acum cateva decenii, cand Romania era cel mai mare furnizor de canepa din Europa. Un iesean…

- Vanzarea va fi incheiata in cateva saptamani, potrivit sursei citate. O conditie a intelegerii este delistarea de la Bursa din Tel Aviv a Africa-Israel Investments. De asemenea, miliardarul Lev Leviev, principalul actionar al companiei, va ramane doar cu subsidiara grupului din Rusia, adica AFI Development,…

- Romania se numara printre primele țari din lume vorbitoare de limba engleza. O arata o harta care evalueaza cat de bine ințeleg și se exprima in engleza locuitorii din țarile lumii, informeaza Digi24.Prima in top este Olanda, care a urcat de pe al doilea loc, in 2014, pe primul, in 2015. Al…

- Chiar daca iți place cand gatești și chiar te relaxeaza, momentul in care trebuie sa toci ceapa pentru mancare te cam nemulțumește. De fiecare data, ceapa tocata se lasa cu lacrimi și cu stare de disconfort. Trucuri pentru a scapa de asta exista. Dar tu știi de ce plangi cand toci ceapa? Conform unui…

- Pep Guardiola, unul dintre sustinatorii declarati ai indepedentei Cataloniei, a facut primele declaratii dupa toate evenimentele care au avut loc in regiunea de langa capitala Spaniei, in urma referendumului care a avut loc pe 1 octomrbie. Guvernul din Madrid a decis punerea in aplicare a…

- Oamenii din foarte multe zone ale mapamondului, inclusiv din Romania, au avut parte de un spectacol inedit pe cer, in aceste zile. Cerul a avut o culoare deosebita, un roșu puternic, iar cercetatorii din Marea Britanie susțin ca știu care este cauza.Meteorologii explica faptul ca din cauza…

- Iata o poveste interesanta care s-a petrecut in 1978. Doi baieti s-au apucat sa sape in fata casei in care familia lor tocmai se mutase, iar la un moment dat au dat de ceva metalic. Au chemat autoritatile, iar din pamant a fost scos un automobil sport Ferrari Dino 246 GTS, construit in 1974. Masina…

- "Exista ceva mistic in toata povestea asta", a comentat cercetatorul rus Valentin Degtiarev, care a descoperit in imaginile de satelit geoglife foarte vechi in regiunea trecatoarei Dyatlov, din Muntii Ural.

- Cantecele lui ”U” Cluj, interpretate de fani intr-un concert simfonic | VIDEO Fanii ”Șepcilor roșii” și Corul Operei Romane au oferit, sambata seara, un spectacol de neuitat. Cantecele Universitații Cluj au rasunat in inima orașului. Concertul a strâns peste 1.500 de participanți pe…