Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat vineri, la Guvern, ca raspuns la o intrebare despre scenariul potrivit caruia anumite pensii nu se vor plati timp de doua luni de zile, ca acest risc nu exista, fiind doar „afirmații nejustificate” lansate in spațiul public.Intrebat vineri,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca statul stoarce de bani companiile energetice la care este actionar majoritar pentru ca "are dreptul" si pentru ca banii zaceau nefolositi, in depozite bancare cu dobanzi mici. In ultimele saptamani, Ministerul Energiei a cerut conducerii…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a dat de ințeles vineri, la Guvern, ca salariul minim nu va mai crește de la 1 decembrie, așa cum anunțase prim-ministrul Viorica Dancila, majorarea urmand sa se realizeze, cel mai probabil, de la 1 ianuarie 2019, scrie Mediafax.Intrebat vineri, intr-o…

- Intrebat, la Palatul Victoria, daca a discutat cu seful ANAF despre indeplinirea planului de colectare, Teodorovici a raspuns: "Da, discutiile s-au purtat si cu conducerea ANAF. Lucrurile s-au schimbat, sa spunem, in bine. Eu vreau sa vad cum decurge pana la final de an, cand (...) si cu efortul…

- Intrebat, la Palatul Victoria, daca a discutat cu seful ANAF despre indeplinirea planului de colectare, Teodorovici a raspuns: "Da, discutiile s-au purtat si cu conducerea ANAF. Lucrurile s-au schimbat, sa spunem, in bine. Eu vreau sa vad cum decurge pana la final de an, cand (...) si cu efortul…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anunțat marti la postul public de televiziune ca vrea sa inceapa o reforma a aparatului bugetar, care ar insemna o restructurare de personal in zonele mari consumatoare de bani publici. Teodorovici a enumerat cateva zone in care se cheltuie mulți bani publici,…

- Reprezentantii Federatiei Nationale a Pensionarilor din Romania au anuntat ca vor protesta, miercuri, in Piata Victoriei, nemultumiti de Legea pensiilor. Protestatarii ar urma sa se stranga in piata incepand cu ora 11.00. Pensionarii spun ca nu sunt de acord cu faptul ca pensiile nu vor mai…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, la Palatul Victoria, dupa aprobarea de catre Guvern a rectificarii fara avizul CSAT, ca decizia Executivului s-a fundamentat pe un punct de vedere transmis de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in care se face referire la decizii CCR.