Explicatia halucinanta a PSD pentru amendamentul care scapa evazionistii de urmarire penala: E ca la viol

- Jurnalistul turc Kamil Demirkaya de la publicatia "Zaman" a declarat joi, la Curtea de Apel Bucuresti, ca nu doreste sa fie extradat in Turcia, deoarece Justitia de acolo nu functioneaza, iar jurnalistii si...

- Deputatul USR Stelian Ion a venit, luni, cu o „ipoteza soc” in privinta dosarului in care Calin Popescu Tariceanu este acuzat de abuz in serviciu, si care urmeaza sa intre la vot in Senat, pentru inceperea urmaririi penale a presedintelui Senatului. Acesta spune ca „orice ar dispune Senatul cu privire…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a venit marti in fata deputatilor, pentru a raspunde acuzatiilor aduse de Opozitie, prin motiunea simpla pe Justitie dezbatuta in plenul Camerei Deputatilor. PSD l-a aparat pe Tudorel Toader. „Doar Rusia are abuzul in serviciu incriminat. Asa ca lasati-o mai moale!”,…

- Tudorel Toader, Ministrul Justiției, autorul multor inițiative și proiecte legislative contestate dur, a spus ca tot ceea ce face el nu este altceva decat „revenire la normalitate in activitatea de infaptuire a Justitiei”. Legile justiției au fost aspru criticate și-n țara, și-n strainatate. Plenul…

- Guvernul pregateste o surpriza cu doua taisuri pentru toti parintii din Romania care au copii minori. Este vorba de implementarea programului guvernamental prin ordonanta de urgenta "gROwth Contul individual de economii Junior". Proiectul a ajuns pe 12 octombrie pe masa Consiliului Economic si Social.…

- Liderii PSD s-au reunit in ședința pentru a decide daca merg la consultarile de la Cotroceni, convocate de Klaus Iohannis pentru legile justiției. Președintele Romaniei vrea ca partidele sa semneze și un pact pe justiție, insa social-democrații nu sunt foarte dispuși pentru acest lucru. Relația cu Klaus…

- „Intr-o opinie adoptata vineri, Comisia de la Venetia si-a exprimat ingrijorarea ca multe dintre amendamentele la Codul Penal si la Codul de procedura penala din Romania slabesc in mod serios eficienta sistemului judiciar in lupta impotriva infractiunilor de coruptie, a infractiunilor de violenta…

- Atac fara precedent a fostului premier Dacian Ciolos, la adresa Avocatului Poporului, Victor Ciorbea: „O sa ii taiem pensia!”, a anuntat acesta, in urma atitudinii lui Ciorbea, care a decis sa plece din tara, in vacanta, imediat dupa ce Guvernul a adoptat Ordonanta privind modificarea legilor justitiei.…