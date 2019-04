Stiri pe aceeasi tema

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au decis ca miercuri, începând cu ora 14,00, plenul reunit al Parlamentului sa reexamineze proiectul bugetului de stat pe anul în curs, ca urmare a cererii presedintelui Iohannis.

- Coalitia PSD-ALDE ii va retrimite miercuri inapoi bugetul de stat pe 2019 presedintelui Iohannis in aceeasi forma precum cea pe care seful statului a respins-o si a inapoiat-o pentru corectura. ”Din ce știu, miercuri avem ședința de plen reunit pentru a-i retrimite leneșului de la Cotroceni Legea bugetului”,…

- PNL solicita sa aiba un reprezentant in Comisia mixta de experti convenita intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei in privinta Mecanismului de Cooperare si Verificare, constituita pe fondul vizitei in Romania a prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans. Totodata, PNL cere Guvernului…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului, a spus, intr-un mesaj pe Facebook, ca decizia privind candidatura sa la Presedintia Romaniei "nu se ia cand anunta propaganda altor state si presa care dezvolta astfel de manipulari". Tariceanu a mai vorbit și despre "o tendinta de implicare a unor factori…

- Deputatul ALDE Calota Florica Ica: “Liceele agricole trebuie sa devina o prioritate nationala!” in Social / on 27/02/2019 at 14:08 / Deputatul ALDE de Teleorman, Calota Florica Ica a adus in atenția aleșilor din camera inferioara a Parlamentului, in ședința de miercuri, 13 februarie,…

- "Grupul PNL solicita o explicatie cu privire la nerespectarea calendarului votat in Biroul Permanent pentru dosarul prin care Parchetul General solicita inceperea urmaririi penale in cazul domnului Calin Popescu Tariceanu. Aceasta intarziere neregulamentara fara precedent din partea Comisiei Juridice…

- Biroul permanent al Senatului a trimis la Comisia juridica solicitarea senatorului PNL Florin Cițu prin care a cerut sancționarea liderului senatorilor ALDE Daniel Zamfir, pe care il acuza ca a incalcat regulamentul cand la invitat pe guvernatorul BNR Mugur Isarescu la audieri in Parlament, conform…

- Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Bistrita – Nasaud, cu sprijinul SCCO BN, au efectuat prinderea in flagrant a 3 cetațeni romani ce au introdus droguri in Romania. „Cele 3 persoane au fost conduse la sediul Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate…