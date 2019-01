Expertizarea staţiei de epurare a Ploieştiului, o poveste fără sfârşit Violeta Stoica Ploieștiul este la un pas sa ajunga una dintre „oile negre“ de pe lista neindeplinirii condițiilor de protecțe a mediului, din cauza imposibilitații de a pune in funcțiune o stație noua de epurare a apelor uzate. In momentul de fața, stația “noua” nu mai este nici pe departe prea ușor de finalizat, nefiind gata o expertiza tehnica și financiara care sa arate starea actuala a construcției abandonate in urma cu aproape șase ani. De mai bine de doi ani, municipalitatea ploieșteana se chinuie sa semneze un contract de prestari servicii de expertiza, insa, deși valoarea estimata a contractului… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

