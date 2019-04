Expertiza tehnică – Ce este și ce presupune în cazul unei noi construcții Expertiza tehnica reprezinta documentația intocmita de un inginer specialist acreditat de Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, prin care sunt descrise condițiile consolidarii, modificarii sau extinderii unei cladiri. Dupa studiul geotehnic și ridicarea topografica, expertiza tehnica este al treilea studiu important solicitat de autoritațile competente și de arhitectul proiectului, inainte de inceperea lucrarilor. Avizul este necesar pentru obținerea autorizației de construire, dar informațiile furnizate in urma vizitei inginerului tehnic la fața locului te ajuta sa investești… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Gorj si politistii au demarat anchete in cazul accidentului petrecut joi, la Stoina, unde patru persoane au fost ranite dupa ce traversa unui pod aflat in lucru a cazut. Purtatorul de cuvant al ITM Gorj, Neli Matei, a precizat, pentru AGERPRES, ca a avut loc o…

- Autoritațile locale ale municipiului Deva fac pași concreți pentru realizarea sensului giratoriu de la Santuhalm. Zona este una deosebit de periculoasa, aici pierzandu-și viața mai mulți cetațeni. Administrația locala de la Deva a scos la licitație proiectarea și execuția lucrarilor la obiectivul…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a publicat in transparenta decizionala proiectul de ordonanta de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea Legii serviciilor publice de transport persoane in unitatile administrativ teritoriale nr. 92 2007 si a Legii nr. 328 2018…

- Sedinta tehnica legata de inceperea lucrarilor din proiectul “Amenajare peisagistica a Bd. Nicolae Titulescu”. Au participat reprezentanti ai Primariei, ai proiectantului, constructorului, dirigintelui de santier si ai furnizorilor de utilitati si de telecomunicatii.

- Viceprimarul municipiului Constanta Costin Rasauteanu a participat ieri, la sediul Companiei Nationale de Investitii, la o sedinta premergatoare sedintei CTE Comitetul Tehnico Economic ce vizeaza reabilitarea Cazinoului din Constanta. "A fost un dialog favorabil, constructiv si detaliat despre indicatorii…

- ELSE STUDIO SRL cu sediul in Municipiul Brasov, str. Agrișelor nr.15, ap. 5-6, jud. Brașov, cod postal 500096, anunța finalizarea implementarii proiectului “Cresterea competitivitatii microintreprinderii ELSE STUDIO SRL prin dezvoltarea activitații de arhitectura” finanțat prin Programul Operațional…

- Dupa ce expertiza dispusa de instanța in dosarul in care Instituția Prefectului cere anularea unei hotarari de consiliu local prin care a fost aprobat un PUD pentru construirea unui imobil in str. Stefan cel Mare, arata ca respectivul PUD contravine reglementarilor urbanistice de nivel superior și modifica…

- In acest context, sindicalistii cer ministrului Educatiei Nationale, dar si ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, o intalnire in cadrul careia sa fie identificate cele mai bune masuri care pot fi aplicate la nivelul unitatilor de invatamant din Romania.