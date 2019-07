Expertiza staţiei de epurare a Ploieştiului a ajuns să coste cât o casă în centrul oraşului! Va vine sa credeți sau nu va vine sa credeți, hartiile vorbesc: serviciile de expertizare tehnica și financiara a stației de epurare neterminate a municipiului Ploiești au ajuns sa fie evaluate la 869.000 de lei, adica la 183.000 de euro! Ceea ce inseamna ca doar documentația necesara pentru stabilirea condițiilor in care se afla noua (deja invechita?) stație de epurare, lasata neterminata prin anul 2013, ar costa cat o casa in centrul Ploieștiului! Una peste alta, situația stației de epurare care ar fi trebuit sa fie finalizata de vreo 10 ani ramane neclara, dupa atata amar de ani in care fie… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

