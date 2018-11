O delegație formata din specialiști din cadrul companiei OMV Petrom s-a aflat in aceste zile la sediul INCD INSEMEX Petroșani unde, in data de 21 noiembrie 2018, a avut loc o intalnire de lucru comuna cu reprezentanții institutului din Petroșani.

Cei de la OMV Petrom acumuleaza din experiența experților de la INSEMEX Petroșani, iar cele doua parți au cautat sa exploreze noi posibile arii de cooperare, in vederea imbunatațirii nivelului de securitate și sanatate in munca, in special in cadrul Diviziei Upstream a companiei OMV Petrom, divizie care are ca activitate principala explorarea…