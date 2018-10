Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European se va reuni luni seara la Strasbourg, intr-o sedinta extraordinara care are pe ordinea de zi si situatia din Romania, inclusiv independenta sistemului judiciar. Sedinta are loc cu doua zile inaintea dezbaterii…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca i-a cerut prim-ministrul Olandei, Mark Rutte, ca tara sa sa sprijine demersul aderarii Romaniei la Spatiul Schengen. Seful Executivului roman a adaugat ca acest subiect nu trebuie legat de cel al Mecanismului de Verificare si Cooperare (MCV).

- Inspectorul-șef al Inspecției Judiciare, Lucian Netejoru, și adjunctul Gheorghe Stan, carora le expira mandatele la 1 septembrie, ar urma sa fie menținuți automat in fncții ca inerimari, printr-un proiect de ordonanța de urgența pregatit de ministrul Justiției, Tudorel Toader.

- Cea de-a treia candidata la sefia DNA este procuroarea Gabriela Scutea. Aceasta este fosta adjuncta a lui Tiberiu Nitu, care a semnat in locul acestuia procurorul PICCJ-SRI din anul 2009.Dupa perioada petrecuta la Parchetul General (2006-2013), Gabriela Scutea a fost, in perioada 2013-2016,…

- Ies la iveala detalii devastatoare despre modul in care Laura Codruța Kovesi acționa in perioada in care era șefa la Direcția Naționala Anticorupție atunci cand se simțea incolțita. La aproape un an de la data la care jurnaliștii de la Lumea Justiției au prezentat in premiera inregistrarea exploziva…

- ″Nu comentam hotarari ale instantelor nationale sau punerea lor in aplicare. Dupa cum stiti, am subliniat in mod repetat ca independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta eficient impotriva coruptiei sunt de o importanta capitala. Acesta este elementul central al rapoartelor…

- Comisia Europeana ar putea fi nevoita sa-si reevalueze concluzia referitoare la sustenabilitatea luptei anticoruptie din Romania, din rapoartele din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), in conditiile in care capacitatea Directiei...

