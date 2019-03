EXPERȚII F5 SE ÎNTÂLNESC LA BUCUREȘTI Forumurile F5 și evenimentele de tip SOLUTIONS DAY sunt organizate de producator in intreaga lume, reunind experți din industrie și lideri de piața pentru a analiza și discuta despre cele mai recente tehnologii, tendințe, provocari, soluții de securitate și cloud in contextul unui mediu informatic aflat in permanența schimbare. F5 Solution Day care va avea loc la București face parte dintr-o serie de evenimente dedicate clienților și utilizatorilor de soluții de securitate, organizate de F5 la nivel mondial (Londra, Varșovia, Milano etc). Aceasta ediție va fi dedicata factorilor de decizie și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

