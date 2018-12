Stiri pe aceeasi tema

- Este bine cunoscut faptul ca vulcanii au capacitatea de a genera valuri tsunami uriașe. In cazul tsunami-ului din Indonezia, petrecut sambata, a fost vorba despre o alunecare de teren masiva care a ajuns brusc in apa. Nu este inca clar daca o parte a vulcanului Anak Krakatau a ajuns in mare, sedimentele…

- Cel putin 222 de persoane au murit si peste 843 au fost ranite dupa ce un val tsunami a lovit zona de coasta a Indoneziei, in zona stramtorii Sunda, au anuntat autoritatile locale, citate de BBC.

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs duminica in provincia Papua situata in estul Indoneziei, fara sa fie declansata alerta de tsunami, potrivit agentiei nationale de meteorologie si geofizica, relateaza Xinhua. Seismul a avut loc la ora locala 16:42 (09:42 GMT), avand epicentrul la 52 de km sud-vest…

- Cel putin 48 de persoane si-au pierdut viata in urma cutremurului cu magnitudinea 7,5, urmat de un tsunami cu valuri de pana la doi metri, care a afectat vineri Insula Sulawesi din centrul Indoneziei, scrie Reuters.

- Miscarea telurica a fost urmata de declansarea unei alerte pentru tsunami, ridicata de autoritati la scurt timp, potrivit Reuters. Agentia de meteorologie din Indonezia a emis o alerta de tsunami pentru locuitorii din provinciile situate in centrul si vestul Sulawesi, cerandu-le rezidentilor sa se…