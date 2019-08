Stiri pe aceeasi tema

- Mexicul solicita in acest document transmis ambasadei americane o partajare mai buna a informatiilor despre ''indivizii'' sau ''organizatiile potentiale care promoveaza 'suprematia albilor' si care i-ar putea pune in pericol'' pe cetatenii mexicani.''Discursurile de incitare la ura nu isi…

- Atacul dintr-un centru comercial din El Paso, oraș texan cu puternica majoritate hispanica, a urcat la 22 de morți, a anunțat luni poliția locala, citata de AFP.Una dintre victime "a decedat în aceasta dimineața la spital" în timp ce a doua a decedat în jurul orei…

- ''Trebuie sa oprim idealizarea violentei in societatea noastra'', a spus Trump intr-o interventie pe tema celor doua atacuri armate comise la El Paso (20 de morti si cel putin 26 de raniti) si Dayton (noua morti si cel putin 27 de raniti) de catre barbati albi inarmati si care au deschis focul la…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat ca drapelele arborate în cladirile oficiale sa fie coborâte în berna pâna pe 8 august, în semn de respect fata de cele 29 de victime ale celor doua atacuri armate care au îndoliat SUA în mai putin de 24 de ore, a…

- Autorul atacului armat de la Dayton, care s-a soldat cu noua morti in noaptea de sambata spre duminica in orasul din nord-estul SUA, era un alb de 24 ani si printre victime se afla si sora lui, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP preluat de agerpres. "Atacatorul a fost Connor Betts, alb,…

- "Condamnam aceste acte odioase si lase", se subliniaza in comunicatul executivului american. Douazeci de oameni au fost ucisi sambata dimineata la El Paso, oras majoritar hispanic din Texas, in apropiere de granita cu Mexicul, si alti noua dupa mai putin de 13 ore la Dayton, in statul nord-estic…