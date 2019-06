Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale (MCSI) lanseaza in consultare publica, luni, proiectul de lege privind realizarea cadrului national de referinta pentru realizarea interoperabilitatii in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor (CNRTIC), noteaza MEDIAFAX.Scopul…

- Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) a lansat, luni, in consultare publica proiectul de Lege privind realizarea Cadrului national de referinta pentru realizarea interoperabilitatii in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor (CNRTIC), potrivit unui comunicat.…

- Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale (MCSI) organizeaza in perioada 27-31 mai 2019, in parteneriat cu Universitatea Politehnica din București (UPB) și sub auspiciile Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, evenimentul Bucharest CyberDrill, la sediul universitații partenere.…

- Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI), in colaborare cu Asociatia StartEvo, a lansat prima editie a proiectului "Kidibot Start-Up Romania", informeaza joi institutia, printr-un comunicat. Concursul, care se va desfasura in perioada 9 mai - 2 iunie 2019, isi propune, prin platforma…

- Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, reprezenta Romania in cadrul celei de-a treia editii a evenimentului Digital Day, organizat marti la Bruxelles de Comisia Europeana, in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene.''In cadrul evenimentului…

- Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor si Societatii Informationale, a lansat luni, la Initiativa MCSI „Romania Comunica“, in cadrul unui eveniment organizat in cooperare cu Institutul Aspen Romania in prezența reprezentanților industriei de profil, mediului academic, autoritaților din domeniul…

- Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor si Societatii Informationale, a lansat luni, 25 martie 2019, Initiativa MCSI „Romania Comunica“, in cadrul unui eveniment organizat in cooperare cu Institutul Aspen Romania in prezența reprezentanților industriei de profil, mediului academic, autoritaților…

- Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, a lansat, luni, initiativa ''Romania Comunica'', un forum de dezbatere si proiectie strategica privind directia de urmat pentru Romania in adoptarea tehnologiei informatiei la nivel national, se arata intr-un…