- Zonele din nordul Bucurestiului, precum Stefanestii de Jos si Chitila, au potential de a forma un nou pol logistic, considera expertii companiei de consultanta imobiliara Colliers International. Peste 180.000 de metri patrati de spatii logistice...

- Vile in zone selecte ale Capitalei, apartamente și de 100 de metri patrați și spații destinate oamenilor de afaceri sunt scoase periodic la licitație de RAAPPS. Daca ele nu sunt adjudecate din prima, la urmatoarea licitație prețul acestora este mai mic, el fiind diminuat de fiecare data cand este reluata…

- Un numar de 632 de familii și tineri necasatoriți și-au procurat pâna acum apartamente și case prin intermediul Programului „Prima Casa”. Doar în ultima saptamâna 39 de beneficiari au trecut în casa noua, informeaza Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor…

- Olandezii de la Space iși vor deschide cel mai mare centru al lor din Romania, de 4.100 de metri patrați, in Expo Business Parc din nordul Capitalei, ce va fi utilizat incepand cu jumatatea anului 2019, arata un comunicat al consultantului imobiliar CBRE, intermediarul tranzacției.La jumatatea…

- Terenurile din Capitala continua sa suscite interesul dezvoltatorilor imobiliari, astfel ca in primele noua luni ale anului au fost inregistrate tranzactii de loturi care cumuleaza o suprafata totala de peste 60 de hectare pe care pot fi construite circa 8.000 de locuinte si 180.000 de metri patrati…

- Piata de spatii industriale si logistice din Romania ar putea atinge 3,9 milioane de metri patrati la finalul anului, in conditiile in care stocul modern de spatii logistice si industriale a ajuns la 3,4 milioane de metri patrati la finalul primului semestru din 2018, iar in S2/2018 se asteapta…

- 15 locuințe, pe o suprafața de 1.200 metri patrați, au ars in urma incendiului izbucnit luni seara la un ansamblu de locuințe sociale din municipiul Cernavoda. Incendiul a fost stins dupa aproximativ șase ore, cu intervenția a 40 de pompieri.Reprezentanții ISU Constanța au declarat ca flacarile au…

- Suma medie solicitata pentru o garsoniera din Bucuresti a ajuns la circa 240 de euro pe luna in vara acestui an, in crestere cu 5,3% fata de aceeasi perioada a anului trecut. In vara anului trecut, chiria medie ceruta era de 228 de euro, potrivit datelor publicate joi de Imobiliare.ro.…