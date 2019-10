Experţi britanici au sosit în Iran pentru a participa la modernizarea reactorului nuclear din Arak Iranul a desfacut nucleul acestui reactor nuclear pentru a lipi o parte din el cu ciment, dupa cum preconiza acordul nuclear incheiat in 2015 intre Teheran si grupul 5+1 (SUA, Franta, Marea Britanie, Rusia, China si Germania), citeaza Agerpres. Acest acord, din care SUA s-au retras unilateral in mai 2018, prevede modernizarea reactorului - situat in sud-vestul Teheranului si care poate functiona fara nucleu - cu ajutorul unor experti straini. Experti britanici, asistati de o echipa de experti chinezi, "au sosit la Teheran azi pentru a desfasura viitoarele etape de modernizare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

