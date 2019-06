Stiri pe aceeasi tema

- Fruntași pe guvernare - „Petre Daea și colegii de la APIA și AFIR” O noua tranșa rambursata de Comisia Europeana pentru plațile efectuate fermierilor romani prin bugetul de stat. Premierul Viorica Dancila a anunțat in debutul ședintei saptamanale de Guvern ca miercuri, aproape 107 milioane euro au intrat…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca relatiile tarii sale cu Slovacia si cu Serbia sunt excelente, lucru pe care nu poate sa-l spuna inca si despre relatiile cu Romania. "Impartasesc aceasta idee a descrierii situatiei care se afla in…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anuntat, vineri, ca a primit numeroase solicitari din partea beneficiarilor proiectelor finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 pentru a debloca situatia creata de implementarea OUG 114/ 2018, care a dus la cresterea…

- Noi sesiuni de depunere proiecte deschise prin Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Autoritatea de Management a Programului Național de Dezvoltare Rurala, a deschis in trimestrul I al anului 2019 noi sesiuni de primire de proiecte prin…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) este implicat permanent in promovarea produselor agroalimentare romanești. In acest context se afla in dialog permanent cu reprezentanții formelor asociative din sectorul agroalimentar. Astfel, in urma solicitarii Federației Naționale a Producatorilor…

- Analiza saptamanala a dosarelor pe agricultura si dezvoltare rurala aflate in lucru sub Presedintia romana a Consiliului UE a reprezentat tema videoconferintei de marti Bucuresti - Bruxelles, potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii remis AGERPRES. Conform documentului, in…