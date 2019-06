Raportorul special al Natiunilor Unite privind saracia extrema si drepturile omului, Philip Alston, a avertizat intr-un nou raport ca 'schimbarile climatice ameninta sa anuleze progresul din ultimii 50 de ani (...) in materie de reducere a saraciei'. Raportul, care va fi prezentat saptamana viitoare in Consiliul ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva, se bazeaza pe cercetari care prevad ca schimbarile climatice ar putea lasa 140 milioane de persoane fara adapost in tarile in curs de dezvoltare pana in 2050.

'In mod pervers, in timp ce saracii sunt responsabili doar pentru o mica parte…