- Optsprezece dintre cele mai mari banci din Europa au fost condamnate pentru astfel de infractiuni in ultimul deceniu, se arata in raportul companiei britanice de consultanta Forty Two. Spalarea banilor este o problema pan-europeana, cu 90% din cele mai mari banci de pe continent, care au fost sanctionate…

- Autoritatile din Franta au decis construirea unui gard de-a lungul granitei cu Belgia pentru a impiedica raspandirea pestei porcine, virus care poate pune in pericol cea mai mare industrie porcina din Europa, relateaza Reuters.

- Agentia europeana de politie Europol a semnat miercuri un acord cu reteaua fortelor speciale de politie americane ATLAS pentru a asigura o cooperare internationala in caz de „luari de ostatici, rapiri sau terorism“ in Europa, relateaza AFP.

- Gazprom este gata sa inceapa livrarile de gaze pe conducta Nord Stream 2 la 1 ianuarie 2020 – a declarat ieri, la Forumul gazelor de la Sankt Petersburg, presedintele concernului rus, Aleksei Miller. Gazoductul, cu o capacitate totala de 55 de miliarde de metri cubi de gaze pe an, ca si predecesorul…

- Bucurestiul este una dintre cele mai sigure capitale din Europa, datele de bilant ale Politiei aratand ca la nivel national se inregistreaza cea mai scazuta criminalitate din ultimii zece ani, a declarat luni Gratiela Vaduva, seful Serviciului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din Politia…

- Gigi Becali, patronul FCSB-ului, spune ca are incredere in echipa si ca, dupa o pauza de 5 ani, va reusi sa se califice in grupele Ligii Campionilor. Latifundiarul este multumit de prestatiile din ultimele meciuri si a marturisit ca nu se va mai implica la echipa, daca Dica va...

- Ford are fabrica la Craiova, dar a investit imens in Ungaria! Concernul american Ford a deschis un nou centru regional de prestari servicii la Budapesta. Peter Szijjarto, ministrul ungar al afacerilor externe si al comertului exterior a accentuat cu ocazia festivitatii de inaugurare ca noul stabiliment…