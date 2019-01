Stiri pe aceeasi tema

- Scandalurile legate de petrolierul libian Badr, retinut in urma cu doi ani la Burgas, au escaladat si au implicat Bulgaria intr-un scandal international si in conflict diplomatic. Autoritatile bulgare nu au insa o pozitie oficiala, scrie Sega, citat de Rador

- Bucuresti, 22 dec /Agerpres/ - Romania sustine drumul european al Serbiei, a declarat sambata, la Belgrad, premierul Viorica Dancila, care a anuntat ca l-a invitat pe presedintele sarb Aleksandar Vucic in vizita la Bucuresti, in timpul presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene. Premierul Viorica…

- Comisia Europeana a amendat cu 77 de milioane de euro Holdingul Energetic Bulgar (BEH) si filialele sale - Bulgargaz si Bulgartransgaz - pentru ca, in perioada 2010-2015, au abuzat de pozitia dominanta de pe piata bulgara a gazelor si au blocat accesul unor firme private la reteaua de distributie a…

- Un echipaj al Serviciului Rutier Vaslui, ce efectua activitati de supraveghere si control al traficului pe drumul european E581, a surprins cu aparatul radar un autoturism inmatriculat in Bulgaria, care circula cu viteza de 180 km/h pe sensul Barlad spre Vaslui. Conducatorul auto nu s-a conformat la…

- Bulgaria va organiza o licitatie, la inceputul anului viitor, prin care doreste sa atraga 10 miliarde de euro de la un investitor, pentru a construi o centrala nucleara la Belene, unul dintre cele mai sarace orase ale tarii, pentru a-si acoperi nevoile energetice, scrie Bloomberg.

- ​Ministrul bulgar al apararii, Krasimir Karakacianov, l-a avertizat pe premierul Macedoniei, Zoran Zaev, sa nu insiste exagerat pe problema limbii macedonene, in caz contrar s-ar putea ajunge la blocarea avansarii Macedoniei in procesul integrarii euroatlantice, transmite televiziunea sarba B-92, citata…

- Ambasada Germaniei la București nu confirma optimismul liderului grupului parlamentar al PPE din parlamentul European, Manfred Weber, in privința aderarii Bulgariei la Schengen in 2019. Berlinul este deschis unei aderari in doua etape, atat pentru Romania, cat și pentru Bulgaria, cu condiția ca cele…

- Suveranul Pontif, Papa Francisc, va vizita in primavara anului 2019 Romania, Bulgaria si Macedonia – a anuntat Agentia argentiniana de stiri Telam, citand surse de la Vatican. Turneul Suveranului Pontif va incepe cu vizita la Skopje, la inceputul lunii mai, dupa care Papa Francisc va vizita Bucurestiul…