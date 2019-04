Stiri pe aceeasi tema

- Expertul anticorupție Galina Bostan a vorbit in studioul radio Sputnik Moldova despre strategia de comunicare pe care ar trebui s-o aiba ANI in raport cu societatea in problema integritații funcționarilor publici.

- Expertul in drept Alexandru Cuznețov a vorbit in studioul radio Sputnik Moldova despre șansele redusa ca in Moldova sa se desfașoare alegeri parlamentare anticipate. Expertul a spus ca la ora actuala, reieșind din comportamentul pe care il au jucatorii politici, șansele unor alegeri parlamentare sunt…

- Expertul economic Victor Burunsus a vorbit in studioul radio Sputnik Moldova despre modelul economic pe care Moldova ar trebui sa-l preia pentru a avea o creștere economica substanțiala. Expertul s-a referit la un model bazat pe exporturi cu un nivel inalt de prelucrare a produselor.

- Expertul in drept constituțional Teodor Carnaț a declarat in studioul radio Sputnik Moldova ca anunțul lui Nastase și Sandu de a se propune pe sine la funcția de președinte al Parlamentului și cea de premier nu este decat o fumigena aruncata in spațiul public.

- Expertul anticoprupție Cristina Țarna a vorbit in studioul radio Sputnik Moldova despre un mecanism neutilizat de catre Autoritatea Naționala de Integritate, și anume confiscarea civila a averilor nejustificate, un instrument mai eficient decat confiscarile penale.

- Expertul anticorupție Cristina Țarina a vorbit in studioul radio Sputnik Moldova despre deficiențele in activitatea Autoritații Naționale de Integritate. Expertul s-a referit la modul cum a fost creta ANI și de ce aceasta instituție treneaza in obținerea unor rezultate.

- Sociologul Ion Jigau a vorbit in studioul radio Sputnik Moldova despre specificul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din februarie 2019. Expertul a spus ca, la nivelul percepției alegatorului despre aceste alegeri, este un haos total.