Experimente controversate pe câini, SUA. Wilkie: Voi continua Wilkie a respins apelurile pentru a incheia cercetarea despre care spune ca a condus la invenția stimulatorului cardiac, in 1960, și descoperirea, la sfarșitul anilor 1990, a unui tratament pentru aritmiile cardiace mortale. Unele dintre teste se concentreaza pe leziunile maduvei spinarii, a mai spus el. "Imi plac cainii, dar avem șansa sa schimbam viețile barbaților și femeilor care au fost raniți grav. Pana nu-mi spune cineva ca cercetarea asta nu ajuta, atunci voi continua", a declarat Robert Wilkie. Comentariile lui Wilkie au starnit reacții rapide din partea parlamentarilor,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

