- Libertatea v-a prezentat in saptamana care a trecut povestea bombei ecologice din mijlocul naturii, din Pasul Mestecanis. O serie lunga de nereguli a facut posibila ridicarea unei gropi de gunoi la marginea unui sat, in plina zona turistica, in ciuda unor decizii de blocare in instante. Aceste dezvaluiri…

- Muzeul Bucovinei ne invita sambata, pe 10 noiembrie 2018, de la ora 18, la vernisajul expoziției “Bucovina, Manastirile traiesc”, a artistului fotograf german Oliver Mark. Rod al colaborarii fructuoase dintre Muzeul Bucovinei si Muzeul Național Liechtenstein, expozitia va fi deschisa la Muzeul de Istorie…

- La Muzeul de Istorie a avut loc marti, 23 octombrie, vernisajul expozitiei „Bucovina in pictura lui Mircea V. Hrisca", eveniment cultural care s-a bucurat de un public numeros. Asa dupa cum a spus artistul plastic Lucia Puscasu, pictorului Mircea V. Hrisca „i-a curs prin vene ...

- La muzeul de Istorie din municipiul Suceava a fost vernisata vineri, 19 octombrie, expoziția ”Arta și ceremonial la mesele regale”, o spectaculoasa și inedita intalnire istorica cu epoca de glorie și rafinament a regalitații din Romania. Au fost prezente aproximativ 200 de persoane printre care președintele…

- Muzeul de Istorie din Siret ar putea fi modernizat cu fonduri europene, dupa ce alesii judeteni au votat in sedinta deliberativului de luni indicatorii tehnico-economici ai unui proiect ce va fi promovat in acest sens. Primaria orasului Siret si Consiliul Judetean (CJ) Suceava vor promova un proiect…

- La Muzeul de Istorie din Suceava și la Cetatea de Scaun au fost instalate automate cu monede suvenir. Directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a afirmat ca pe monedele de la Muzeu sint ilustrate cladirea instituției și stema Bucovinei, iar pe cele de la Cetate sint reprezentate obiectivul și stema…