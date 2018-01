Experiment UNIC în istoria transmisiunilor TV în FOTBALUL românesc Posturile LOOK TV si LOOK Plus, deținatoare și ele ale drepturilor TV din Liga 1, alaturi de DigiSport și Telekomsport, vor transmite simultan derby-urile din campionatul intern, in luna februarie. Insa nu oricum, ci fiecare dintre echipele de comentatori va fi favorabila uneia dintre echipe. La cele mai imporante meciuri ale lunii februarie, LOOK TV si LOOK Plus renunta deliberat la neutralitatea comentariilor si ofera, in premiera, comentarii care sa satisfaca pasiunile suporterilor... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stefan Alex Rusu, avea numai 16 ani, dar a facut un accident vascular cerebral care i-a fost fatal. Tanarul a cazut fulgerat in timp ce astepta autobuzul, scrie Antena 3. Adolescentul voia sa...

- Fotbalul romanesc e din nou 'dinamitat' din interior. Se pare ca un nou scandal precum 'Dosarul Transferurilor' va fi devoalat de procurorii DIICOT. Este vorba despre o frauda uriasa, 10 milioane de euro, iar autoritatile lanseaza acuzatii extrem de grave.Citește și: CTP a analizat la sange…

- Una dintre cele mai iubite handbaliste straine din campionatul Romaniei, Isabelle Gullden, a avut parte de un moment inedit ieri seara. In timp ce ea si restul ”tigroaicelor” trageau tare la ultimul antrenament de dinaintea partidei de azi cu CSU Danubius Galați ( Sala Polivalenta, ora 19.00, in direct…

- E clar ca fotbalul romanesc traverseaza o perioada de criza, acest lucru fiind reliefat nu numai de nivelul scazut al competitiilor interne, care a facut ca partidele din primele trei ligi sa se desfasoare practic in anonimat, ci si de lipsa de rezultate pe plan international la nivel de echipe ...

- Real Madrid incearca sa rezolve criza de rezultate prin care trece cu un transfer galactic: Mauro Icardi, de la Inter Milano, pentru 110 milioane de euro, scrie realitatea.net"Corriere dello sport" sustine ca Real Madrid e gata sa plateasca o avere pentru Icardi, scrie Digisport. Atacantul lui Inter…

- Pompiliu Popescu, fostul medic al echipei naționale și un aprig contestatar al "regimului" Burleanu, saluta decizia premierului Mihai Tudose de a-l coopta in echipa sa pe Gica Popescu. "Sunt extrem, extrem de bucuros pentru numirea lui Gica Popescu in postul de consilier al prim-ministrului. E o dovada…

- Ioan Danciu, fost arbitru FIFA, a trecut prin momente cumplite la inceputul acestui an. Ajuns la 66 de ani, fostul cavaler al fluierului se lupta de multa vreme cu diabetul, iar in primele zile ale lunii ianuarie a ajuns in coma la Spitalul de Urgenta din petrosani, orasul sau natal.

- Mihai Tudose a anunțat la Antena 3 ca l-a cooptat pe Popescu in echipa lui, in calitate de consilier. Gica, dușmanul lui Burleanu, devine asociat al Guvernului cu 4 luni inaintea alegerilor, inca un mesaj dupa ce Dragnea s-a implicat la Liga. Gica Popescu a devenit consilierul prim-ministrului. ...

- Viktor Orban, premierul Ungariei, e fan declarat al celor de la Sepsi Sf. Gheorghe și a facut o dezvaluire neașteptata. Oficialul maghiarilor a marturisit intr-un interviu acordat celor de la The Guardian ca va finanța mai multe academii de fotbal din Romania. "Vom face asta pentru copii. Facem aceste…

- Gueye Mansour, fostul atacant al lui Poli Timișoara, e la un pas sa revina in fotbalul romanesc. Acesta se afla in Romania, unde se antreneaza alaturi de ASU Poli, echipa suporterilor timișoreni ce evolueaza in liga secunda. In varsta de 32 de ani, Mansour a jucat de-a lungul carierei pentru Servette…

- In plin razboi intre Ionuț Negoița și Nicolae Badea, Dinamo ar putea primi cat de curand un sprijin nesperat care sa o ajute sa-și regaseasca stralucirea pierduta in ultimii ani. Un grup de suporteri pune la cale un plan revoluționar prin care sa preia definitiv echipa din mainile lui Negoița și Badea,…

- Astazi, in cadrul campaniei „Carți care merita citite”, va propunem titluri captivante, aparute recent la Editura Corint, in colecția Istorie. Dincolo de realizarile scriitorilor straini, merita evidențiate lucrarile a doi autori romani: Nicoleta Ionescu-Gura și Florian Banu. Primul a ales sa scrie…

- Fotbalul african ofera o noua mostra de amuzament. Singurul candidat pentru presedintia Federatiei de Fotbal din Rwanda a reusit performanta de a pierde alegerile. Întâmplarea incredibila a fost consemnata dupa ce Rwemarika Felicite a fost votata de…

- La mulți ani și un an nou cu fericire și sanatate pentru toți! 5 intrebari importante in noul an: 1. Cine caștiga președinția FRF?a. Tot Ștefan Gheorghiu. Scuze, Razvan Burleanu;b. Gica Popescu ia toate voturile, apoi spune ca e corect și le aduce inapoi;c. Anamaria Prodan. Care iși da jos costumul…

- Dumitru Dragomir, fostul șef al LPF, a fost intrebat despre cea mai mare greșeala din fotbalul romanesc. "Sa arestezi nevinovat pe fostul capitan al echipei Barcelona, cea mai mare echipa a tuturor timpurilor din lume si sa-l bagi nevinovat la puscarie ca sa nu iasa presedinte de federatie si sa pui…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal (FRF), Razvan Burleanu, a declarat pentru Agerpres ca daca echipa nationala a Romaniei ar fi reusit calificarea la Cupa Mondiala din Rusia 2017 ar fi fost „un an excelent” pentru fotbalul romanesc. “Consider ca in urma unei evaluari obiective putem aprecia anul…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal (FRF), Razvan Burleanu, a declarat pentru Agerpres ca daca echipa nationala a Romaniei ar fi reusit calificarea la Cupa Mondiala din Rusia 2017 ar fi fost "un an excelent" pentru fotbalul romanesc.

- Presedintele Federatiei Române de Fotbal (FRF), Razvan Burleanu, a declarat pentru AGERPRES ca daca echipa nationala a României ar fi reusit calificarea la Cupa Mondiala din Rusia 2017 ar fi fost "un an excelent" pentru fotbalul românesc. "Consider ca în urma unei…

- Viitorul Constanta se pregateste sa-l cedeze pe George Tucudean la CFR Cluj, iar Gica Hagi nu vrea sa ramana cu postul de atacant descoperit. „Regele” este interesat de serviciile lui Mihai Vodut (23 de ani), legitimat la FC Voluntari.

- Simona Halep a facut o radiografie a anului 2017, an in care a devenit lider mondial, reușind o premiera in istoria tenisului feminin romanesc. Romanca a vorbit despre victoria din semifinalele turneului de la Beijing in fața Jelenei Ostapenko, meci in urma caruia a devenit numarul unu mondial.Citește…

- Cosmin Contra, selecționerul echipei naționale, trage un semnal de alarma cu privire la mentalitatea cu care sunt crescuți tinerii jucatorii romani. "In fotbalul romanesc alta e problema. Jucatorii ar trebui invatati de cand sunt copii ceea ce inseamna fotbalul de performanta. E nevoie de sacrificii,…

- Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Razvan Burleanu, lanseaza ipoteza inființarii unui campionat de tineret speranțe pentru cluburile din Liga 1. "Exista o varianta. O echipa de Liga 1 sau de Liga 2-a sa isi poata inscrie echipa de tineret-sperante in Liga 3-a. N-ar mai trebui sa o mai ia din…

- Cluburile din Liga 1 au indeplinit, in premiera, cerințele fair play-ului financiar in timpul competițiilor, respectiv nu au fost inregistrate datorii restante fața de cluburi și angajați, la data limita 30 noiembrie 2017. Ciclul de monitorizare financiara a cluburilor licențiate de Liga I, in timpul…

- Cei mai bogați oameni din fotbalul romanesc. VEZI ce averi au Dan Petrescu, Gigi Becali și Hagi Antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu, ocupa locul 8 in topul celor mai bogați oameni din fotbalul romanesc. "Bursucul" se afla, de asemenea, pe locul 296 în ierarhia celor mai înstariți…

- Jucatorii Luceafarului Oradea, formație care a remizat azi spectaculos pe terenul Ripensiei, scor 4-4, sunt neplatiți de doua luni de zile și par sa stea pe un butoi cu pulbere. Deși echipa a fost preluata de omul de afaceri Nicolae Sarcina la inceputul sezonului și situația bihorenilor parea imbunatațita,…

- Consiliul National al Audiovizualului a decis ca, incepand cu prima zi a anului viitor, reclamele la pariuri sportive online sa poata fi difuzate pe TV doar dupa ora 23.00, anunta paginademedia.ro. Motivarea vine ca ”prin difuzarea acestora la ore accesibile copiilor, au fost incalcate reglementarile…

- Reclamele la pariuri sportive vor putea fi difuzate doar dupa ora 23.00. Fotbalul romanesc ar putea intra in colaps, dupa decizia CNA. Fotbalul romanesc primeste o lovitura dura din partea CNA. Consiliul National al Audiovizualului a decis ca reclamele la pariuri sportive online vor putea fi difuzate…

- Mihai Stoichița, președintele Comisiei Tehnice a FRF, a declarat ca FCSB si CSA Steaua vor fuziona. Stoichita avertizeaza ca nu trebuie sa excludem varianta impacarii intre Gigi Becali si generali.

- Mihai Stoichița, președintele Comisiei Tehnice a FRF, a venit cu o veste-soc pentru fotbalul românesc: FCSB si CSA Steaua vor fuziona. Stoichita avertizeaza ca nu trebuie sa excludem varianta împacarii între Gigi Becali si generali.

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) are un presedinte „invizibil“ care, de multe ori, lasa impresia ca se afla in hibernare. Astazi insa, Gino Iorgulescu a facut cel mai important anunt de cand conduce LPF.

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat pe site-ul oficial decesul lui Valer Șulea, membru in corpul de observatori al LPF, la varsta de 60 de ani. Șulea a fost unul dintre cei mai iubiți fotbaliști pe care Brașovul i-a dat. A jucat 279 de meciuri (169 in Liga 1; 127 in Liga a 2-a; 12 in Cupa Romaniei),…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat pe site-ul oficial, ca Valer Sulea, membru in corpul de observatori LPF, a incetat din viata. Fost fotbalist de mare valoare, Valer Sulea a debutat...

- Petrescu il lauda pe Deac: ”Nu a facut niciun joc slab de cand sunt aici” Antrenorul lui CFR Cluj e foarte mulțumit de evoluțiile lui Ciprian Deac, unul dintre cei mai importanți jucatori ai ”feroviarilor” din ultimul deceniu. Deac a a ajuns la 4 goluri pentru CFR în acest sezon. Ultima…

- Gheorghe Hagi a vorbit, intr-o conferinta de presa maraton, despre problemele din fotbalul romanesc, printre care reducerea numarului echipe din toate esaloanele. El le-a solicitat tuturor factorilor de decizie din sport sa se implice mai activ. "Polonia s-a dus, a crescut. Cehia, la fel,…

- Clujana se zbate in prezent sa faca fata problemelor, in conditiile in care datoriile acumulate intre 2013 si 2014 au ajuns, la inceputul acestui an, la 9 milioane de lei. Ulterior, fabrica a pierdut esalonarea ratelor la ANAF, iar datoriile au ajuns la peste 12 milioane de lei.

- Dobrogea ndash; pamantul romanesc dintre cele doua principale puncte de reper nationale, europene si globale in acelasi timp: Dunarea si Marea Neagra ndash; se afla in acest an la serbarea a 139 de ani de la revenirea la Patria Mama. Aceste doua coordonate i au trasat destinul de pamant romanesc intre…

- Viorel Jurca, fostul jucator la Steaua, FC Arges si Inter Sibiu a decedat la numai 60 de ani. Acesta a suferit un infarct si medicii nu l-au mai putut salva. Viorel Jurca a fost unul dintre jucatorii echipei F.C. Argeș in perioada 1981-1988. Ca și component al formației alb-violete, Jurca a inscris…

- Este doliu in fotbalul romanesc! Fostul fotbalist Viorel Jurca a murit sambata, la varsta de 60 de ani. Fostul jucator de la Steaua, FC Arges si Inter Sibiu a suferit un infarct si, in ciuda eforturilor medicilor, nu a mai putut fi salvat, informeaza Tribuna.ro. Jurca s-a remarcat in fotbalul…

- Fostul fotbalist Viorel Jurca a murit sâmbata, la vârsta de 60 de ani. Fostul jucator de la Steaua, FC Arges și Inter Sibiu a suferit un infarct și nu a putut fi salvat, informeaza tribuna.ro. Dupa retragerea din activitate, Jurca a devenit antrenor, atât ca…

- Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici” va fi sambata, incepand cu ora 17, gazda partidei dintre HC Zalau si Hypo Vina, meci contand din mansa retur a fazei a III-a preliminare a Cupei EHF. Formatia de la poalele Mesesului s-a impus in turul de la Viena cu scorul de 30 – 22, rezultat in urma caruia Zalaul…

- Gigi Becali și Gica Hagi au batut palma, iar FCSB a platit catre Viitorul suma de 2,5 milioane de euro. Becali a platit aceasta suma pentru a cumpara procentele pe care Viitorul le avea din Florin Tanase, Florinel Coman, Romario Benzar și Dragoș Nedelcu. Clubul lui Hagi mai avea 20% dintr-un viitor…

- Victor Pițurca este unul dintre cei mai mari contestatari ai FCSB-ului, fiind recunoscuta simpatia sa pentru CSA Steaua, echipa Armatei construita de Lacatuș și Ion Ion. "Este o echipa care, iata, conduce in fotbalul romanesc. S-a calificat in primavara europeana. E o echipa buna, in care au fost adunați…

- De la ora 14.00, vom analiza ultimul meci al tricolorilor din acest an, amicalul cu Olanda, programat pentru, diseara (ora 21.00, Pro TV), la „Arena Nationala“. Duelul va fi precedat insa de doua partide cruciale.

- Eric de Oliveira imbraca in prezent tricoul Viitorului, insa recunoaste ca singura galerie care l-a impresionat e cea a Rapidului. "Proiectul Academia Rapid este foarte frumos. E pacat sa vezi ca echipele mari nu mai joaca in Liga 1. Eu nu sunt rapidist, stelist sau dinamovist, dar sunt indragostit…

- Selecționerul Cosmin Contra a raspuns la 10 intrebari adresate de oameni din fotbalul romanesc, inclusiv doi jucatori pe care i-a convocat pentru meciurile cu Turcia si Olanda. Prin intermediul Gazetei Sporturilor, Cosmin Contra a acceptat sa raspunda intrebarilor venite din partea unor oameni de fotbal.…

- Francezii de la Renault au dezvaluit prețul cu care noua Dacia Duster va fi comercializata in Franța. Așa cum Capital anunța inca din septembrie, vehiculul va avea un preț de baza cu doar cateva sute de euro peste cel actual, iar varianta de top depașește, pentru prima data in istoria marcii romanești,…

- Francezii de la Renault au dezvaluit prețul cu care noua Dacia Duster va fi comercializata in Franța. Așa cum Capital anunța inca din septembrie, vehiculul va avea un preț de baza cu doar cateva sute de euro peste cel actual, iar varianta de top depașește, pentru prima data in istoria marcii romanești,…

- Soc in fotbalul romanesc. Unul dintre cei mai buni si apreciati atacanti din istoria nationalei are mari probleme. Atacantul Generatiei de Aur, Florin Raducioiu se desparte de sotie dupa aproape 30 de ani de relatie, conform wowbiz.ro.Citeste si: CUTREMUR in Ucraina: Baiatul unui ministru,…

- Dupa ce fotbalistul lui Gigi Becali și-a parasit soția și fiica pentru amanta care i-a daruit un copil, iata ca lucrurile au ajuns și la o concluzie. Gabi Enache s-a desparțit definitiv și oficial de soția lui, Madalina.

- "Marele blond", asa cum este supranumit inca de pe vremea cand marca pe banda rulanta la echipa nationala, Dinamo sau AC Milan, Florin Raducioiu a decis sa puna punct casniciei dupa multi ani de relatie.