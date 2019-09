Stiri pe aceeasi tema

- "Dați-mi o buna politica interna ca sa pot face o buna politica externa, zicea Nicolae Titulescu. Așadar, dragii mei, nu putem sa facem abstracție de politica interna a Romaniei. Despre actuala criza guvernamentala, despre remaniere, despre calea de ieșire din criza, voi face o declarație publica…

- ”Cer tuturor cetațenilor Romaniei sa ne ajute pentru ca maine șeful STS sa fie demis. In acest sens am lansat o campanie pe Facebook. Este o solicitare extrem de importanta pentru ca pe mine nu ma intereseaza doar emoțiile unor oameni ci ma intereseaza ca aceste capete sa cada. Acești nemernici care…

- Atunci cand ne naștem, nimeni nu ne spune ca urmeaza sa și murim. Este, probabil, cea mai fericita perioada a vieții noastre. Poate de aia ne și credem intangibili, invincibili, nemuritori. De aia ne dam cu capul de pavaj, de aia ne cațaram in copaci, de aia gonim cu bicicletele sau cu rolele. Nimic…

- Codrin Stefanescu, care a anuntat ca va candida, la Congresul de sambata, pentru functia de secretar general, a transmis, joi, o scrisoare deschisa catre colegii din PSD. " Ni se impun direcții straine de ceea ce am facut și am spus pana acum. Ni se cere sa uitam trecutul și sa ne resetam", afirma Stefanescu,…

- Selectionerul nationalei de tineret, Mirel Radoi, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca ar fi pacat ca Romania sa pice in aceeasi capcana ca Polonia, echipa eliminata de la Campionatul European desi obtinuse sase puncte in primele doua etape ale grupelor.

- Reporterii Libertatea au facut un experiment social și au intrat in rolul unor turiști straini, care nu știu deloc limba romana și vor sa ajunga in centrul Bucureștiului. Cum s-au descurcat? Onorabil. Cine i-a ajutat? Cine a putut comunica. Mai greu a fost pentru un roman. Romanul Tudor Chirila a fost…

- Mai multe state ale lumii sunt foarte dependente de exporturi, iar sapte dintre acestea, printre care si Romania, se confrunta cu riscuri economice sistemice mai ridicate in actualul context al lichiditatii externe globale, potrivit unei analize efectuate de Euler Hermes, jucator global in asigurarea…

- In seara 4 iunie a.c., in jurul orei 19.00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Babeni au oprit pentru control, pe Drumul Județean 677 F, din localitate, un șofer de 53 de ani, din orașul Zarnești, județul Brașov, care se afla la volanul unui autoturism. In urma testarii acestuia cu aparatul…