Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul din Finlanda a pus la punct un experiment prin care a vrut sa vada daca ii poate stimula pe someri sa munceasca mai mult, dupa ce acestia au devenit primii europeni care au beneficiat de un venit minim. Primele rezultate arata ca experimentul a esuat.

- Autoritațile finlandeze au anunțat ca din primele rezultate ale experimentului privind venitul minim garantat rezulta ca persoanele care au beneficiat de bani in ultimul an nu au fost stimulate sa munceasca mai mult si sa castige mai multi bani, asa cum se spera. Finlanda a lansat anul trecut un experiment…

- Guvernul din Finlanda a pus la punct un experiment prin care a vrut sa vada daca ii poate stimula pe someri sa munceasca mai mult, dupa ce acestia au devenit primii europeni care au beneficiat de un venit minim. Primele rezultate arata ca experimentul a esuat.

- Guvernul finlandez a anuntat vineri rezultatele preliminare ale experimentului cu venitul minim garantat, cercetatorii precizand ca acest experiment nu a reusit sa ii stimuleze pe someri sa munceasca mai mult

- Karen Hutchinson, 46 de ani, era șefa departamentului de arta și design de la Priory City of Lincoln Academy din Marea Britanie. Femeia a vrut sa faca un experiment artistic și le-a imprumutat camera de fotografiat unei eleve de 18 ani și uneia de 17 ani, potrivit thesun.co.uk.

- Romania a ramas si in 2017 tara membra UE cu cea mai mare pondere a copiilor aflati in saracie sau supusi riscului de excluziune sociala, potrivit datelor comunicate de Eurostat. Cu o pondere de 41,7%, am pastrat de putin prima pozitie in acest nedorit top al saraciei, inaintea Bulgariei (41,6%)…

- „Doar caderea Guvernului ar putea sa mai impiedice preluarea presedintiei” "Dupa parerea mea maximum a ceea ce puteam obtine din presedintia asta, adica o buna publicitate pentru tara noastra, noi pierdem deja pentru ca noi facem titluri negative de luni de zile si asa vedem ca seful statului ca a spus…

- Declarația de independența a țarii baltice a avut loc la 6 decembrie 1917 și a fost una dintre consecințele imediate ale Revoluției din Rusia.In primele decenii de independența, ziua de 6 decembrie a fost o ocazie solemna, marcata de discursuri patriotice si servicii religioase.