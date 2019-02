Stiri pe aceeasi tema

- În cea de-a doua parte a anului casele de marcat cu jurnal electronic vor fi legate la ANAF, a declarat Doru Dudaș, director general în Ministerul Finanțelor Publice, într-o conferința organizata de PwC. În momentul de fața, firmele din România se afla în plin proces…

- Unul din 11 copii se culca flamand noaptea, 6% dintre copii au doar uneori mancare suficienta iar 3% nu au niciodata destula hrana. Sunt numai cateva dintre dintre concluziile triste din studiul „Bunastarea copilului din mediul rural” 2018, realizat de Fundația World Vision. La cercetare au participat…

- „Noaptea minții, oameni buni...Gheorghe Falca, campionul incompetenței administrative, face pe purtatorul de cuvant al primarilor din Romania”, este reacția lui PSD dupa ce primarii de municipii, reuniți in Asociația Municipiilor din Romania, au anunțat, miercuri, ca nu au primit niciun raspuns din…

- Conform Administratiei Nationale de Meteorologie( ANM), pana pe 20 ianuarie vom avea parte de vreme rece si precipitatii in toata tara. Noaptea va fi foarte rece, temperaturile vor fi preponderent negative si vor ajunge pana la -14 °C.

- Pe Catalin Botezatu, Anul Nou il prinde in Caraibe, alaturi de 15 prieteni adunați acolo de prin toate colțurile lumii. Spune ca are superstiții și ca de Revelion, ca intotdeauna, are grija sa fie plin de bani. Dupa un an plin cu deplasari peste hotare – a petrecut mai mult timp in afara granițelor…

- Un avion de pasageri, in care se aflau doar membrii echipajului, a aterizat de urgența, vineri noaptea, pe Aeroportul Internațional Timișoara, dupa ce un motor n-a mai funcționat, scrie Mediafax. Membrii echipajului au solicitat aterizarea de urgența pe Aeroportul Internațional “TraianVuia”…

- Deputatul PNL Florin Roman a acuzat joi, de la tribuna plenului comun unde se dezbate motiunea de cenzura, ca in Parlament au fost adusi jandarmii, iar acestia aparar penalii in timp ce in Romania au loc crime.

- Un incendiu de proportii a izbucnit azi-noapte la o fabrica a celui mai important producator de textile netesute din Romania, compania MINET SA. Una din cele patru hale ale sale, din apropiere de Ramnicu Valcea, de la Copacelu, a fost distrusa azi noapte de flacari. Pompierii au descoperit cauza probabila…