Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, KFC Romania organizeaza, in parteneriat cu festivalul Untold, un camping inedit in padurea Hoia-Baciu, din apropiere de Cluj-Napoca. Legendele spun ca acest loc este bantuit, padurea aflandu-se in top 10 al celor mai infricoșatoare locuri din Europa, potrivit cotidianului britanic, The…

- Astazi vorbim despre un oraș efervescent în care ne putem bucura de TIFF, Jazz in the Park sau Untold, dar și de conferințe și competiții care gazduiesc în același loc lideri globali din industria IT. În calitate de reprezentant al uneia dintre cele mai importante platforme de investiții…

- Festivalul de la Avignon 2019 debuteaza joi cu un spectacol sumbru - un imn adus Europei, dar care nu reprezinta deloc o oda a bucuriei - scris de un dramaturg bantuit de ascensiunea populismului in Europa, informeaza AFP. "Architecture", spectacolul ce inaugureaza a 73-a editie (4-23 iulie) a celui…

- Taramul Castelului Miko din Olteni s-a transformat in „capitala” muzicii retro weekend-ul trecut, cand i-au trecut pragul peste 15.000 de iubitori ai muzicii anilor ’80 ‚’90 și 2000. Toți, de la copii, la parinți și chiar bunici, au fost dornici de a petrece cum știu ei mai bine. Pentru mulți, diMANSIONS…

- Salariile in sectorul bugetar nu trebuie taiate deocamdata, intrucat Romania si Europa se afla pe un trend de crestere economica, insa tara consuma mai mult decat produce, iar, mai devreme sau mai tarziu, generatiile urmatoare vor trebui sa deconteze nota de plata a acestui "dezmat", a declarat,…

- Vlad Cazino, primul cazino online romanesc, lansat anul trecut, a anunțat implicarea ca sponsor in cadrul festivalului UNTOLD, care se va desfașura intre 1 și 4 august 2019 la Cluj-Napoca. Pregatit de #FestiVlad, Vlad Cazino este așadar alaturi de fanii muzicii de calitate la cea de-a cincea ediție…

- Edy Chereji, unul dintre cei trei tineri aflați in spatele fenomenului care atrage, anual, peste 350.000 de spectatori la Cluj, ne-a vorbit despre inceputurile sale in antreprenoriat, despre cum l-a ajutat festivalul sa-și gaseasca jumatatea și care sunt concertele pe care ar da bani sa le vada, nu…

- Fenomenul BattleLab Robotica, aflat la a IX-a editie, este rezultatul colaborarii dintre Facultatea de Inginerie Electrica din cadrul Universitatii Tehnice si BEST Cluj-Napoca, care si-au unit fortele pentru a crea un eveniment unic in Cluj-Napoca, un concurs international de sumo robotic.…