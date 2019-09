Stiri pe aceeasi tema

- O femeie iși planificase vacanța alaturi de soțul și copilul sau, dar nu au mai ajuns pentru ca barbatul a murit in mod neprevazut. Julie Fuller, din Stoke-on-Trent, Marea Britanie, a cheltuit 670 de...

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza unei femei in varsta de 34 de ani. Aceasta circula pe Calea Șagului, pe sensul de ieșire din oraș, iar pe pod nu a patrat distanța fața de un autoturism aflat in fața sa, condus de o femeie de 40 de ani. In urma impactului, șoferița nevinovata…

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a declarat, joi, ca foarte probabil Romania va trebui sa nominalizeze o femeie pentru postul de comisar european care ii revine, apreciind ca ambasadoarea tarii noastre la Uniunea Europeana, Luminita Odobescu, are foarte multa experienta si a dovedit ca poate…

- Experienta neplacuta pentru calatorii din trenul Galati - Cluj. O femeie care urma sa coboare la Iasi a povestit experienta ei pe Facebook - conditii proaste, locomotiva defectata: Mesajul postat pe Facebook: "Dragul nostru CFR, Azi am avut o experienta ,, MINUNATA "! Am pornit la drum cu destinatia…

- Daca te-ai hotarat sa studiezi in strainatate, fie ca vorbim de licența sau de master, una dintre primele probleme pe care trebuie sa le intelegi si sa le depasesti este cea a dosarului de aplicatie. In mod normal, procesul de aplicatie la o universitate din strainatate incepe si cu jumatate de an inainte…

- Cristian Sabou, tanarul de 27 de ani saltat de mascați miercuri dimineața la Dej, pentru o crima comisa in Marea Britanie in 2013, a fost prezentat joi magistraților din Cluj pentru confirmarea mandatului european de arestare. Intre timp, au inceput sa iasa la iveala și imprejurarile incredibile in…

- Parlamentul britanic a fost evacuat, luni, din cauza unei alarme de incendiu. Parlamentarii au reintrat in cladire dupa aproximativ 20 de minute, noteaza presa din Marea Britanie. Printr-un mesaj transmis prin sistemul de comunicare interna persoanelor aflate in cladire, inclusiv parlamentarilor, li…

- Tinerii dezvolta oase care depasesc zece milimetri in lungime si se aseamana cu tepi sau coarne in zona din spate a capului, potrivit unui studiu din domeniul biomecanicii. Motivul invocat de cercetatori ar fi folosirea prelungita a telefonului mobil.