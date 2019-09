Stiri pe aceeasi tema

- Neil Parker, 54 de ani, facea o drumeție in zona muntoasa din Brisbane atunci cand a alunecat și și-a fracturat partea inferioara a unui picior, care a ramas prins de corp "doar pe jumatate". Cat era in drumeție, australianul și-a pierdut telefonul, astfel ca nu a avut cum sa alerteze autoritațile.…

- Autor: Stelian ȚURLEA Brene Brown, doctor in asistența sociala, este profesor cercetator la Graduate College of Social Work din cadrul Universitații din Houston, program finanțat de Fundația Huffington. Și a petrecut ultimii 20 de ani studiind curajul, vulnerabilitatea, rușinea și empatia, și este…

- Pe DN72 in satul Picior de Munte, comuna Dragodana, un conducator al unui autoturism, un barbat din Gura Foii Post-ul S-ar fi putut termina tragic pentru un barbat care a adormit la volan. apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Timpul mediu petrecut de copiii mai mici de doi ani in compania unor dispozitive electronice precum telefoane mobile si tablete este o problema scapata de sub control, sugereaza o noua cercetare realizata de experti australieni din domeniul sanatatii si preluata de Xinhua. Potrivit unui…

- Șeful Serviciului Protecție Interna și Anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne, Anatolie Postica, a depus astazi cerere de demisie din funcție. Acesta a decis sa plece din sistem dupa 25 de ani de activitate și spune ca se va implica în continuare în activitați ale societații…

- Un barbat in varsta de 60 de ani, caruia i-a fost amputat piciorul dupa un atac, a fost șocat sa descopere o imagine a membrelor sale care erau folosite, fara consimțamantul lui, pe ambalajul pachetelor de țigari. Imaginea este prezentata pe pachetele de țigari din UE, insoțite de mesajul…

- Desi scaldatul a fost interzis pe litoral, au fost turisti care nu au tinut cont de avertismente si s-au dus departe, in mare, sa se racoreasca. Un turist cu un copil in brate a devenit agresiv in momentul in care a fost fluierat de salvamar.

- Politia din Alabama, sudul Statelor Unite, a gasit in timpul unei perchezitii intr-un apartament o veverita dopata cu metamfetamina. Locatarul apartamentului a vrut sa se asigure ca „veverita...