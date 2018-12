Stiri pe aceeasi tema

- Bella Santiago a avut prima apariție intr-un platou tv, dupa ce a caștigat marele premiu X Factor. Artista a vorbit despre experiența traita pe scena și a dezvaluit ce face cu banii primiți. „Experiența X Factor a fost foarte tare. Am prieteni care mi-au scris numele meu și nu am știut. Cand am intrat…

- Agentia pentru Siguranta Alimentelor din Bulgaria (BFSA) a raportat noi cazuri de pasari infectate cu virusul H5N8 la o ferma privata din satul Kosovo, langa orasul Vidin, la granita cu Romania, transmit BTA si Reuters, potrivit Agerpres.Toti puii, fazanii si porumbeii din ferma vor fi sacrificati…

- Consulatul General al Romaniei in Dubai a gazduit intalnirea ministrului pentru romanii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, cu reprezentantii mediului asociativ al romanilor din Emiratele Arabe Unite. Romanii participanti la intalnire au fost interesati de oportunitatile de finantare oferite de…

- Sylvester Stallone sustine ca Florian este cel mai potrivit pentru a-l interpreta pe fiul lui Ivan Drago. Florian este luptator MMA si va juca rolul tanarului rus Viktor Drago. „Big Nasty”, cum il gasim pe Florian Munteanu pe Instagram, s-a nascut in Romania, dar ultimii ani i-a petrecut in Germania.…

- A doua banca de alimente din Romania a fost lansata, saptamana aceasta, la Cluj-Napoca, fiind prima banca de acest tip din vestul tarii. Banca functioneaza dupa principiile Federatiei Europeane a Bancilor de Alimente (FEBA), avand ca model organizatiile de profil din Uniunea Europeana.

- PRO TV anunța un nou show eveniment dedicat intregii familii, All Together Now. Este un spectacol grandios, cu o premisa foarte simpla: implica-te si esti parte din spectacol! 100 de specialiști in muzica sunt cei care decid soarta participanților din aceasta competiție. Miza concursului este una simpla.…

- Arsenie Boca a fost unul dintre cei mai importanți vizionari pe care i-a avut Romania. Profetiile sale s-au indeplinit exact așa cum au fost rostite sau pictate. Cele doua mari cutremure care au lovit Bucureștiul in secolul XX au fost prevazute de catre Arsenie Boca intocmai. El le-a definit precum…

- Nu stiam ce inseamna somon, fructe de mare, carpaccio sau burrata. Nu stiam pentru ca nu aveam de unde sa stim, pentru ca nu eram umblati in afara. Comunismul nu i-a lasat pe oameni sa plece peste granita de teama ca ar fi intrat in contact cu lumea occidentala, care evoluase mai mult.…