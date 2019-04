Stiri pe aceeasi tema

- Spre sfârsitul vietii, aproximativ 95% dintre stele devin gigante rosii care pierd masa prin vântul stelar. În ultima instanta, devin nebuloase planetare, gaz ionizat cu o pitica alba în centru. Procesul poate fi însa mai lent decât s-a crezut pâna acum,…

- Antarctica va pierde in curand un bloc de gheata cu o suprafata de peste 1.000 de kilometri, potrivit NASA, ceea ce va genera un aisberg de doua ori mai mare decat orasul New York, relateaza EFE. NASA a asigurat intr-un comunicat ca blocul de gheata se va desprinde printr-o fisura care a aparut in octombrie…

- O echipa de specialisti a reusit sa foreze la cea mai mare adancime in Antarctica stabilind un record, insa nu aceasta a fost intentia initiala. Oamenii de stiinta au dorit, de fapt, ca prin forarea sub calota de gheata sa poata anticipa modul in care zona va raspunde in urmatorii ani la schimbarile…

- Cercetatorii au lucrat la planul proiectului - denumit BEAMISH - timp de 20 de ani. Le 8 ianuarie 2019, dupa 63 de ore de foraj continuu cu ajutorul unei sfredel cu apa calda (un instrument urias care topeste gheata), ei trecut prin stratul de baza al suvoiului de gheata Rutford din vestul…

- O echipa de specialisti a reusit sa foreze la cea mai mare adancime in Antarctica stabilind un record, insa nu aceasta a fost intentia initiala. Oamenii de stiinta au dorit, de fapt, ca prin forarea sub calota de gheata sa poata anticipa modul in care zona va raspunde in urmatorii ani la schimbarile…

- Trei tineri cercetarori romani sunt, la aceasta ora, la peste 14.000 de kilometri departe de casa, intr-o expeditie curajoasa care cauta solutii la problemele societatii moderne. Echipa stiintifica a Romaniei este alcatuita din Corina Ițcuș, 30 de ani, Iris Maria Tușa, 35 de ani, si Cristian Coman,…

- Statele Unite mentin sanctiunile impotriva Coreei de Nord, desi s-au inregistrat progrese in negocierile pentru denuclearizare, a precizat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Cercetatorii dezvaluie secretul succesului:…

- Leul s-a depreciat joi cu 0,42 bani (0,09%) fata de euro, ajungand din nou la un minim istoric in raport cu moneda unica europeana, cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6764 lei/euro. Aceasta după ce, miercuri, BNR a cotat euro la 4,6722 lei. Cursul BNR urmeaază…