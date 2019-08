Incertitudinile cu privire la pozitia Marii Britanii in UE dupa Brexit au determinat 98 de companii sa isi mute sediul din Marea Britanie in Olanda, a anuntat luni Agentia guvernamentala olandeza pentru Investitii Straine (NFIA). În plus, alte 235 de companii se gândesc şi ele să îşi înfiinţeze un birou în Olanda, în ideea de a avea în continuare acces la clienţii din Uniunea Europeană. "Incertitudinea în creştere din Marea Britanie şi posibilitatea unui divorţ fără acord provoacă îngrijorări…