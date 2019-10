Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor sa lucreze in strainatate – aproape 2 milioane de aplicari pentru joburile din afara țarii, de la inceputul anului și pana acum. Germania, Marea Britanie și Olanda au fost țarile care au atras cei mai mulți candidați BJoburile in strainatate existente pe platforma de recrutare online eJobs.ro…

- Romanii vor sa lucreze in strainatate – aproape 2 milioane de aplicari pentru joburile din afara țarii, de la inceputul anului și pana acum. Germania, Marea Britanie și Olanda au fost țarile care au atras cei mai mulți candidați, potrivit unui comunicat al eJobs.ro. Joburile in strainatate existente…

- In anul 2017, cele 28 de state membre UE au alocat 51,3 miliarde euro din cheltuielile guvernamentale pentru recreatie si sport, pe ultimele locuri fiind Croatia (13 euro pe cap de locuitor), Bulgaria (16 euro), Slovacia (23 de euro) si Romania (25 euro pe cap de locuitor), arata datele publicate luni…

- Suedia si Norvegia sunt pe punctul de a se alatura Initiativei Europene de Interventie (IEI), formata din zece tari si ai carei ministri ai apararii urmeaza sa se reuneasca vineri in Olanda, potrivit unei surse franceze apropiata de acest dosar, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Aparuta in…

- Conform acestor date, numarul oamenilor de stiinta si inginerilor din Uniunea Europeana a crescut cu 4% intre 2017 si 2018, in timp ce in Romania a crescut cu 2,6%, de la 525.300 pana la 539.100. Eurostat subliniaza ca in ceea ce priveste distributia oamenilor de stiinta si inginerilor in UE, pentru…

- Iata analiza lui Remus Borza: „Vizita președintelui Klaus Iohannis in SUA nu este una istorica. Sa nu ne imbatam cu apa rece, nu a fost o vizita de stat, ci una de lucru. Pentru Iohannis, candidat la alegerile prezidențiale, in schimb, este o lovitura de imagine. In continuare, eu raman fanul…

- Romania s-a situat, anul trecut, pe locul noua in topul celor mai importanti producatori de bere din UE, cu o productie de 1,8 miliarde litri, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres.Cu o productie de 8,3 miliarde litri (21% din productia…

- Romania s-a situat, anul trecut, pe locul noua in topul celor mai importanti producatori de bere din UE, cu o productie de 1,8 miliarde litri, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres. Cu o productie de 8,3 miliarde litri (21% din productia totala…