- Programul Alimentar Mondial (PAM) intentioneaza sa-si dubleze asistenta destinata Yemenului, unde are in vedere sa acorde ajutor unui numar de pana la 14 milioane de oameni, pentru a "evita o foamete in masa", a anuntat joi agentia ONU, potrivit Reuters, informeaza Agerpres."Yemenul reprezinta…

- Venezuela a infiintat vineri o politie speciala pentru migratie si a anuntat ca de luna viitoare taxele de eliberare a pasapoartelor vor fi achitate in petro, criptomoneda lansata anul acesta de guvernul de la Caracas, informeaza Reuters. Potrivit ONU, circa 2,6 milioane din cei 30 de milioane…

- Circa 1,9 milioane de persoane au parasit Venezuela din 2015 pana in prezent, refugiindu-se din calea celei mai grave crize economice si politice cu care se confrunta tara lor, a anuntat luni Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Cu peste 2,6 milioane…

- Numarul persoanelor care sufera de foame la nivel mondial a crescut in 2017 pentru al treilea an consecutiv, pe fondul conflictelor si al schimbarilor climatice, a avertizat marti Organizatia Natiunilor Unite,...

- Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a declarat vineri ca Blocul Comunitar dorește sa puna capat practicii de a schimba ora de vara cu cea de iarna in urma unui sondaj realizat printre europeni care a aratat ca majoritatea se opun acestei practici, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.…

- Exodul migrantilor din Venezuela se apropie de un "moment de criza" comparabil cu evenimentele in care sunt implicati refugiatii care traverseaza Marea Mediterana, a avertizat vineri agentia ONU pentru migratie OIM, informeaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a criticat vineri companiile de social media, despre care a afirmat ca au redus la tacere 'milioane de oameni' prin cenzura, transmite Reuters. In postarea sa pe Twitter, presedintele nu a mentionat numele niciunei companii. Marti, Facebook, Twitter si Alphabet…