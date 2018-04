Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de investiții ce vrea sa se implice la Dinamo incearca sa cumpere sau sa cesioneze de la Nicolae Badea creanța de 3,2 milioane de euro și sa discute apoi de pe poziții de forța cu Ionuț Negoița preluarea totala a clubului. Fondul de investiții care intenționeaza sa preia Dinamo, prin intermedierea…

- Președintele "cainilor", Alexandru David, iese la atac dupa ce masonul Adrian Thiess a anunțat ca echipa din Ștefan cel Mare va fi vanduta la sfarșitul lunii mai. Ieșirile tot mai dese in media ale lui Adrian Thiess, care susține ca reprezinta un fond de investiții ce este la un pas de a cumpara Dinamo,…

- Dinamo l-ar putea avea președinte pe Ciprian Marica. Poziție de conducere și pentru Radu Nunweiller. Dinamo se zbate in „mocirla” din play-out, Ionuț Negoița vrea sa scape de club, iar, cel puțin la nivel declarativ, s-au conturat doua tabere care ar dori sa puna mana pe „roș-albi”. Pe de o parte e…

- Dinamo nu ar putea fi cedat in acest moment niciunui posibil cumparator intrucat exista un sechestru asigurator pe acțiunile clubului, iar ele se "elibereaza" abia dupa ce Negoița ii platește datoria lui Badea Este subiectul cald al zilei la Dinamo. Vanzarea clubului, Ionuț Negoița afirmandu-și public…

- Dinu intentioneaza sa infiinteze un ONG care sa cumpere actiunile detinute de Ionut Negoita, dupa modelul asociatiei fondate in 1994, care a preluat gruparea de fotbal "alb-rosie" de la Ministerul de Interne. Dinu doreste sa-l atraga in acest proiect si pe antrenorul Mircea Lucescu. Adrian Nastase s-a…

- Adrian Thiess susține ca atacurile lui Cornel Dinu vin in urma refuzului sau de a cumpara cele 0.03% acțiuni pe care Mister le deține la clubul Dinamo. Adrian Nastase vrea sa se implice in proiectul de preluare al lui DINAMO "M-a abordat prin terți sa-i cumparam partea lui de 0,00000…

- Ultrașii lui Dinamo au fost adunați de Cornel Dinu pentru a face front comun in ideea preluarii clubului de la Ionuț Negoița. Lucrurile se mișca tot mai mult in vanzarea lui Dinamo! Pentru prima oara de cand Ionuț Negoița a anunțat ca vinde clubul, suporterii "cainilor roșii" s-au așezat la aceeași…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, vineri, ca o eventuala preluare a rivalei FC Dinamo de investitori potenti ar avantaja formatia sa, deoarece ar duce la creseterea calitatii fotbalului din Romania.Omul de afaceri Adrian Thiess a declarat ca un grup de investitori din Zona Golfului…

- Ionel Danciulescu a acceptat oferta lui Ionuț Negoița de a fi director general al clubului Dinamo. Adica va fi pe același nivel ierarhic cu președintele Alexandru David. GSP.RO l-a contactat pe Cornel Dinu, care de-a lungul timpului a fost la Dinamo jucator, antrenor, președinte și acționar, pentru…

- Ionel Danciulescu (41 de ani) a fost învestit în funcția de director general al lui Dinamo. În aceste condiții, Danciulescu a devenit cel mai important om din club, dupa finanțatorul Ionuț Negoița

- Adrian Thiess, omul de afaceri care intermediaza potențiala vanzare a lui Dinamo catre un grup de investiții din Orientul Mijlociu, a oferit in aceasta seara noi detalii despre tranzacție. Conform acestuia, investitorii au in plan o infuzie de capital și la baza de la Saftica. "Nu sunt «Mafalda» sa…

- "Eu am stiut despre toate aceste demersuri. Semnificatia rapoartelor MCV era aceea de eliminare din viata politica prin intermediul unor sentinte a unor persoane care erau antipatice celor de la Bruxelles si ale lui Basescu. Va rog sa vedeti o alta scrisoare din 15 sept adresata lui Pivniceru. Era…

- Ionel Danciulescu, 41 de ani, a acceptat astazi funcția de director general a clubului Dinamo, funcție ramasa libera dupa plecarea lui Adi Mutu. Conducerea lui Dinamo a avut astazi o ședința importanta, de peste doua ore, iar Ionel Danciulescu l-a inștiințat pe Ionuț Negoița ca accepta promovarea de…

- Așa cum GSP.Ro a anunțat in exclusivitate, Ionuț Negoița negociaza vanzarea clubului Dinamo. (Detalii aici) Deși Negoița a semnat un precontract de vanzare a clubului Dinamo cu un grup de investiții din Orientul Mijlociu, tranzacția s-ar putea bloca. Adrian Thiess, cel care intermediaza negocierile,…

- Nicolae Badea, fostul acționar al lui Dinamo, a gasit grupul de investiții din Orientul Mijlociu care negociaza cu Negoița preluarea clubului, iar Adrian Thiess este intermediarul. Ionel Danciulescu a dat și el detalii despre negocierile pe care Ionuț Negoița le poarta cu noii investitori: "Am vorbit…

- Adrian Thiess, om de afaceri, susține ca cei care vor sa investeasca la Dinamo sunt extrem de serioși și ca in momentul in care iși vor declina identitatea vor produce o surpriza majora in fotbalul romanesc. "Din punctul de vedere al seriozitații potențialilor cumparatori, nu e nicio indoiala.…

- Florin Bratu, antrenorul lui Dinamo, ar vrea sa limiteze numarul de jucatori tineri din echipa, dar finanțatorul Ionuț Negoița insista ca tehnicianul sa se bazeze in principal pe fotbaliștii lipsiți de experiența. Ionuț Negoița este in negocieri pentru vanzarea clubului, dar se gandește și la varianta…

- Vasile Miriuța le-a raspuns ccelor care i-au dorit plecarea din funcția de antrenor al lui Dinamo. Alexandru David, președintele lui Dinamo, a fost principala ținta a lui Vasile Miriuța. "Eu cunosc președinți adevarați de fotbal in Liga 1, cum ar fi domnul Iuliu Mureșan. Am avut foarte puține legaturi…

- "Cainii" vor pastra la vara 5 veterani din actuala echipa, iar aceștia vor pune umarul la dezvoltarea jucatorilor tineri și fara experiența. Din vara se anunța o revoluție la Dinamo! Ratarea play-off-ului și a Cupei Romaniei din acest sezon și neimplicarea financiara a finanțatorului Ionuț Negoița ii…

- Alexandru David, presedintele Consiliului de Administratie al FC Dinamo, a declarat, marti, ca echipa antrenata de Florin Bratu poate avea sezonul viitor ca obiectiv salvarea de la retrogradare. Cristi Borcea, momente SOCANTE in INCHISOARE. "A mancat nu stiu cate kilograme de carne si de sticksuri…

- Presedintele Consiliului de Administratie al FC Dinamo, Alexandru David, a declarat, marti, ca echipa antrenata de Florin Bratu poate avea sezonul viitor ca obiectiv salvarea de la retrogradare."Nu vor fi adusi jucatori liber de contract din strainatate (n.r. - in vara) de data aceasta, 90…

- Alexandru David, președintele lui Dinamo, a vorbit despre viitorul clubului alb-roșu și dezvaluie ce stragetie va adopta echipa lui Ionuț Negoița. Mai mult, oficialul "cainilor" susține ca in sezonul viitor obiectivul echipei ar putea fi salvarea de la retrogradere și ca nu se gandește la caștigarea…

- Ratarea play-off-ului nu are repercusiuni la Dinamo doar in aceasta primavara. Clubul va suferi o rectificare bugetara importanta incepand cu sezonul viitor, anunța Alexandru David, președintele roș-albilor. "Lucrurile sunt foarte clare și lumea și suporterii trebuie sa ințeleaga! Domnul Negoița este…

- Se anunța vremuri grele la Dinamo. Ratarea calificarii in play-off-ul Ligii 1 nu avea cum sa ramana fara urmari. Finanțatorul Ionuț Negoița nu mai este dispus sa investeasca in echipa, astfel ca bugetul roș-albilor, unul și așa destul de mic, va mai fi redus și mai mult in sezonul viitor. Alexandru…

- Ramasa fara niciun obiectiv, Dinamo pare sa inceapa, in sfarșit, reconstrucția mult așteptata. "Cainii" s-au ințeles azi cu tanarul Marco Ehmann, un fundaș central cu cetațenie romana și germana, școlit la juniorii Borussiei Dortmund. Internațional roman U18, acesta a fost remarcat de Florin Bratu la…

- In „Stefan cel Mare” se viseaza frumos! Razvan Rat (36 de ani) si-a incheiat socotelile cu Rayo Vallecano, iar „cainii rosii” spera ca fostul capitan al echipei nationale va accepta sa evolueze in tricoul alb-rosu, mai ales ca, de cateva zile, acesta se antreneaza alaturi de Dinamo. Ionut Negoita i-a…

- "Cainii" au lansat "Asociația Dinamoviști pentru Dinamo", care iși propune sa ajunga acționar principal la SC FC Dinamo 1948 SA și sa aiba principalul rol in stabilirea echipei de conducere, echipei tehnice, a lotului de jucatori și a tuturor deciziilor care se vor lua in privința reinvestirii profitului…

- Adrian Mutu, fost director general la Dinamo, iși continua disputa cu oficialii clubului alb-roșu, dupa ce a fost criticat de Alexandru David, președintele lui Dinamo. (Detalii aici) Fostu atacant a dezvaluit cum a ajuns Vasile Miriuța antrenor la Dinamo și a criticat strategia de la echipa alb-roșie.…

- Dinamo s-ar putea desparți azi de Vasile Miriuța, iar pe lista lui Ionuț Negoița sunt Florin Bratu, Dan Alexa, Gigi Mulțescu, Toni Conceicao și Ionuț Chirila. Dintre antrenorii care i-ar putea lua locul lui Vasile Miriuța, Florin Bratu și Gigi Mulțescu au comentat situația de la echipa și au comentat…

- Dinamo a ratat calificarea in play-out dupa ce a pierdut cu Astra, 0-2, in ultima etapa din sezonul regulat. Dupa meci, Vasile Miriuța a anunțat ca va discuta cu finanțatorul Ionuț Negoița despre posibila sa plecare și ca daca șeful de la Dinamo va dori, va pleca. Totuși, președintele Alexandru David…

- "Marele meci" al handbalului romanesc - alegerile de la FRH - se joaca azi, de la 11:00, la Hotelul RIN din Vitan, aflat in proprietatea lui Ionut Negoita, finantatorul clubului Dinamo. Toate momentele importante ale unei zile de foc vor fi prezentate intr-un liveblog pe www.prosport.ro, publicatie…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit ca s-a ințeles cu Ionuț Negoița, finanțatorul lui Dinamo, pentru transferul lui Adam Nemec. Atacantul slovac de 32 de ani este in ultimele 6 luni de contract cu Dinamo, iar FCSB l-a dorit in aceasta iarna. Deși echipa intre roș-albastra și Dinamo a existat un…

- Dinamo s-a ințeles astazi cu Gabriel Torje, iar in perioada urmatoare sunt șanse mari sa se concretizeze și repatrierea croatului Antun Palici. Daca Torje a ales sa poarte tricoul cu numarul 22, cel pe care l-a avut și intre 2008 și 2011, lui Palici i s-a pregatit deja numarul 7, ramas vacant dupa plecarea…

- Liga 1 a devenit o sperietoare pentru jucatorii straini din cauza neseriozitații conducatorilor, care nu-și platesc fotbaliștii la timp. Dumitru Costin, secretarul general al Asociației Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori (AFAN), a vorbit despre cele mai corecte echipe din Liga 1. "In Romania sunt doua…

- Nathalie Ekeng nu a mai primit niciun semn din partea lui Dinamo si a hotarat sa mearga in instanta pentru a-si gasi dreptatea. Femeia a primit din partea oficialilor doar 5.000 de euro, bani cu care a amenajat mormantul barbatului cu care are doi copii, un baietel si o fetita. Sotia lui Ekeng,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, marti, ca a transmis premierului solicitarea de a il demite pe seful Politiei Romane, Bogdan Despescu. Cauza, explicatiile lacunare privind mentinerea in sistem a politistului suspectat de pedofilie.

- Portarul lui Dinamo, Jaime Penedo, i-a anunțat pe șefii echipei ca nu reveni la reunirea echipei, lucru care s-a confirmat azi. Panamezul de 36 de ani, singurul jucator din Liga 1 care va participa la Campionatul Mondial din 2018, nu s-a ințeles cu finanțatorul Ionuț Negoița cu privire la procentul…

- Așa cum GSP.RO a anunțat in exclusivitate, Dinamo il dorește pe mijlocașul lateral croat Ivan Pesici, 25 de ani, legitimat in prezent la Hajduk Split. Jucatorul și clubul Dinamo au ajuns la un acord, croatului fiindu-i propus un salariu lunar de 9.000 de euro. Deși Pesici dorea sa vina in Romania, mutarea…

- Alexandru David, președintele lui Dinamo, a vorbit despre situația clubului și ce va schimba daca echipa va rata play-off-ul. "Totul se poate schimba la Dinamo daca rateaza calificarea in play-off. Necalificarea in play-off e similara cu o explozie nucleara, in urma careia puține caramizi ar mai ramane.…

