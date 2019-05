Exit Poll ora 23

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a cerut, luni, la Rasnov, rezilierea contractului pentru modernizarea DN 73 Brasov – Pitesti. „In urma cu o luna faceam o vizita in Brasov si unul dintre obiectivele pe care le-am vizitat atunci era DN 73, care incepe la Pitesti si se termina la Brasov. Am spus…

- In ultimele zile, in spațiul public au aparut speculații cu privire la oportunitatea organizarii, pe 20 mai a.c., la Palatul Cotroceni, a ceremoniei solemne in cadrul careia, la 30 de ani de la Revoluția Romana din Decembrie 1989, anul 2019 urma sa fie declarat „Anul omagierii victimelor comunismului”.…

- Ministerul Apelor si Padurilor a finalizat o noua etapa de analiza a padurilor cu valoare deosebita din Romania si a actualizat Catalogul padurilor virgine și cvasivirgine din Romania. Astfel, la data de 14 mai 2019, suprafata padurilor virgine din Romania inscrisa in catalog a crescut cu 1048,3 ha,…

- Ne aflam pe locul 40 cu cheltuieli de 4,6 mld dolari Cheltuielile militare ale Romaniei au crescut cu 18% in 2018 fața de anul precedent, ajungand la 4,6 miliarde de dolari, sau 1,9% din PIB-ul național. Comparativ cu anul 2009, cheltuielile pentru aparare ale Romaniei au inregistrat o creștere de 112%…

- Principala tema aflata pe agenda reuniunii vizeaza Pachetul de reforma a PAC post 2020 Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, participa luni, 15 aprilie 2019, la Luxemburg, la Consiliului AgriFish.ale carui lucrari le va conduce. Este cel de-al treilea Consiliu prezidat de Romania…

- Prima intalnire din ultimii zece ani a unui demnitar romin cu șeful Congresului In cadrul vizitei pe care o intreprinde in Statele Unite, prim-ministrul Viorica Dancila a avut o intrevedere cu Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, fiind pentru prima data, in mai bine…

- Știrile false reprezinta o problema, susțin 69% dintre români, respectiv 71% dintre cetațeni, la nivelul UE, potrivit Raportului național pentru România, parte a studiului Eurobarometru Standard 90. La nivel european, 68% dintre cetațeni considera ca sunt des întâlnite știrile…

- O primavara frumoasa tuturor! Ministerul Afacerilor Externe intampina cu bucurie marcarea traditiei Martisorului, a carei origine se pierde in timpuri imemoriale si a carei valoare culturala a fost recunoscuta la nivel international. Parte a Patrimoniului Mondial Imaterial, prin inscrierea in Lista…