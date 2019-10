EXIT POLL ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. VOTAŢI favoritul la alegerile din 10 noiembrie. Cine va fi preşedintele României? EXIT POLL ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Campania electorala vine cu reguli stricte pe care trebuie sa le respecte candidatii si partidele care i-au propus. Toti competitorii electorali au fost obligati de lege sa elimine bannerele si materialele publicitare utilizate in activitatea de promovare pana vineri, la ora 24.00, altfel ei vor fi sanctionati. In cazul in care aceste materiale vor exista in spatiul public in campania electorala, se vor putea depune sesizari la birourile electorale judetene, iar de eliminarea lor se vor ocupa organele de politie sau primarii. In timpul campaniei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Reclame pe Facebook pentru candidații la prezidențiale: Cați bani s-au cheltuit pana la startul oficial al campaniei electorale Campania electorala pentru alegerile prezidențiale incepe oficial astazi. 14 candidați au reușit sa stranga numarul necesar de semnaturi pentru a participa la…

- Alegerile pentru Presedintele Romaniei se vor desfasoara in data de 10 noiembrie 2019. In cazul in care niciunul dintre candidati nu intruneste majoritatea de voturi valabil exprimate ale alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente, se organizeaza al doilea tur de scrutin, in data de 24 noiembrie…

- Astazi incepe campania electorala pentru alegerile prezidentiale care se vor desfasura pe 10 noiembrie, primul tur de scrutin, si 24 noiembrie, turul doi de scrutin. Pentru prima data in istoria post-decembrista a Romaniei, votul se va desfasura, in diaspora, pe parcursul a trei zile, de vineri pana…

- El a mentionat ca in prezent partidele nu-si mai pot schimba candidatul. "In acest moment niciunul dintre candidati nu se mai poate retrage din cursa electorala si ramane pe buletinul de vot, dar probabil exista optiunea de a spune ca o alta optiune sa fie sustinuta, dar ramane pe buletinul…

- Potrivit legislatiei, pana cel mai tarziu cu 50 de zile inainte de data alegerilor, cel mai tarziu la data de 22 septembrie, ora 24,00, pot fi depuse in scris la BEC candidaturile la alegerile prezidentiale de catre partidele politice, aliantele politice si electorale, organizatiile cetatenilor apartinand…

- Consiliul National al Audiovizualului a adoptat, marti, un proiect de decizie privind regulile de desfasurare a campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale, documentul fiind supus dezbaterii publice pana pe 1 septembrie. Potrivit proiectului, "in timpul campaniei electorale, programele politice…