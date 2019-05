EXIT POLL ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Cum afli primul REZULTATE ALEGERI PARLAMENTARE 2019

EXIT POLL ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Potrivit unei decizii a BEC, operatorii de sondaj ai CURS si AVANGARDE au acces in baza unei acreditari in zona de protectie de 500 de metri a sectiilor de votare fara a avea acces in sectiile de votare.

Acestia au obligatia de a nu tulbura linistea si ordinea publica si de a nu interveni in niciun mod in organizarea si desfasurarea alegerilor, se mai arata in decizia BEC.

EXIT POLL ALEGERI2019, REZULTATE ALEGERI2019. Barometrul de Opinie Publica – Peste 39% dintre romani vor merge „sigur” la vot pe 26 mai.…