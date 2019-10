„Existăm în trafic!” Motocicliștii clujeni și-au luat rămas bun de la sezonul 2019 Organizata în premiera în inima Transilvaniei, închiderea sezonului moto a dorit sa traga un semnal de alarma privind siguranța motocicliștilor în trafic. Daca pâna anul trecut campania de prevenire a incidentelor rutiere &"Atenție la motocicliști&" echivala cu deschiderea de sezon, ediția-pilot a acestui eveniment a marcat o noua oportunitate de a atrage atenția asupra vulnerabilitații motocicliștilor și a prezenței lor în trafic, inclusiv în perioada de tranziție și cea rece a anului, sugestiva fiind tema ediției: &"Existam în… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bikerii clujeni inchid sezonul moto din acest an cu o parada care va fi urmata de ceaun și social party in poligonul Sfantul Ioan. Evenimentul are loc sambata, 5 octombrie, intre orele 11:30 și 22:00. Parada moto de inchidere a sezonului va incepe la ora 12:00, cu pornire din parcarea Metro. Motocicliștii…

- Trafic dirijat pe strada Transilvaniei, la intersecția cu breteaua catre Soseaua Nordului, din cauza unui accident de circulație. Din primele date, se pare ca este vorba despre un impact intre un camion si un biciclist. Revenim cu detalii!

- Politistii din Abrud, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba au organizat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere datorate starii tehnice necorespunzatoare a autovehiculelor. Au fost depistate 11 autovehicule cu defectiuni tehnice. La data de 21 august 2019, intre orele…

- In perioada 20 - 21 august, intre orele 7.00 si 19.00, constructorii contractati de municipalitate vor face lucrari de modernizare pe aleea Tudor Neculai, intre intersectia cu strada Miroslava (km 1 + 770) si soseaua Tudor Neculai (km 2 + 205). De asemenea, in perioada 21 - 31 august, in acelasi interval…

- Trafic intensiv in punctul de trecere Leușeni! La aceasta ora se atesta un flux continuu și major de mijloace de transport. Un numar de 90 de mașini sunt in așteptare la trecerea frontierei de stat pe sensul de ieșire din țara. In aceste condiții, numarul de persoanl al Poliției de Frontiera și Serviciului…

- O femeie a fost strivita intre doua mașini, dupa o disputa in trafic ce a avut loc in centrul Londrei, in apropiere de Palatul Buckingham. Incidentul a fost suprins de o camera de filmat, iar imaginile video au fost facute publice.

- La aceasta ora se circula dificil, din cauza acumularilor mari de apa, pe strada Albișoara si la intersecția T. Vladimirescu- I. Pelivan din Capitala, precum și in localitatea Vatra.La fel, in centrul Capitalei un pasaj subteran a fost inundat din cauza precipitatiilor.

- Constructorul contractat de Primaria Sibiu - asocierea Universal Business SA / SC Comtram SA - continua lucrarile de amenajare a canalizarii pluviale pe strada Podului, care au fost demarate in luna mai a acestui an. Read More...