- Mediatoarea Uniunii Europene a cerut joi Comitetului de etica al Comisiei Europene sa reexamineze 'chestiunea activitatii profesionale' a fostului presedinte al executivului european, Jose Manuel Barroso, angajat astazi de Goldman Sachs si suspectat de activitati de lobby la Bruxelles, relateaza…

- Uniunea Europeana nu doreste sa ridice „un zid” care sa o separe de Marea Britanie dupa Brexit, chiar daca divortul va conduce in mod inevitabil la slabirea legaturilor dintre cele doua parti, a declarat miercuri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, scrie France Presse, preluata…

- Numele presedintelui Klaus Iohannis este luat in calcul la Bruxelles pentru pozitia de viitor presedinte al Consiliului European, pozitie ocupata in prezent de Donald Tusk, fost premier al Poloniei. Potrivit mai multo...

- Numele președintele Klaus Iohannis este luat in calcul la Bruxelles pentru poziția de viitor președinte al Consiliului European, potrivit unor surse politice citate de HotNews.ro. Liderii europeni cauta un inlocuitor pentru polonezul Donald Tusk, fost premier, care ocupa aceasta funcție in prezent.…

- Numele presedintelui Klaus Iohannis este luat in calcul la Bruxelles pentru pozitia de viitor presedinte al Consiliului European, pozitie ocupata in prezent de Donald Tusk, fost premier al Poloniei, sutin mai multe surse politice consultate in ultimele zile. Potrivit acestora, nu este clar daca presedintele…

- Daca demnitarul este protejat de serviciile speciale in țara lui, automat, prin reciprocitate, in Romania este pazit de SPP. Ca urmare, pentru ca Frans Timmermans este demnitar UE, i s-a asigurat protecție de catre SPP. Fara sa vrea, și Viorica Dancila a fost protejata de Serviciul de Protecție și…

- Viziunea britanica asupra relatiei sale viitoare cu UE dupa Brexit este "bazata pe o pura iluzie", a afirmat vineri presedintele Consiliului European, Donald Tusk. "Ma bucur ca guvernul britanic pare sa se indrepte catre o pozitie mai detaliata, dar, daca este adevarat ceea ce a aparut in…

- Prioritatile viitorului buget european de dupa 2020, discutate la Bruxelles Consiliu European la Bruxelles, iunie 2017. Foto: arhiva/twitter.com. Sefii de state si de guvern din Uniunea Europeana au discutat la Bruxelles despre prioritatile viitorului buget european de dupa 2020. Romania, dupa cum…

- Ambele initiative reflecta lupta pentru putere intre institutiile UE, precum Comisia Europeana si Parlamentul European, care vor sa detina mai mult control, si statele membre, reunite in Consiliul European, care nu doresc sa cedeze din actualele atributii. Presedintele actual al Consiliului…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti vineri la Bruxelles in cadru informal, au respins propunerea ca presedintele Comisiei Europene sa fie in mod automat unul dintre 'capii de lista' selectionati de catre partidele politice europene pentru alegerile europarlamentare, dar…

- Prim-ministrul Romaniei, Vasilica-Viorica Dancila, a plecat in prima ei vizita externa. A luat drumul Bruxelles-ului pe care il cunoaște foarte bine. Are programate intalniri cu marimile UE - deja le-a bifat pe cele cu președintele Parlamentului European, Antonio Tajani și președintele Consiliului…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, cu ocazia vizitei de lucru a oficialului roman la Bruxelles. In cadrul intrevederii, premierul Viorica Dancila a reiterat sprijinul puternic al Romaniei pentru consolidarea proiectului…

- Principalul grup al opozitiei siriene a condamnat marti la Bruxelles ''baia de sange'' comisa de fortele siriene in cursul ofensivei lor impotriva bastionului rebelilor din Ghouta, in apropiere de Damasc, si ameninta sa se retraga de la negocierile de pace sustinute de ONU, relateaza…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit marti, la Bruxelles, cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, oficialul european vorbind despre rolul statelor central si est-europene in consolidarea proiectului european.

- Premierul Viorica Dancila are la Bruxelles, in perioada 19-21 februarie, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European, Donald Tusk, ea afirmand ca va intensifica actiunile…

- Premierul Viorica Dancila va avea, la Bruxelles, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European, Donald Tusk, ea afirmand ca va intensifica actiunile de politica externa.…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan spune, intr-o declaratie de presa, ca Viorica Dancila va trebuie sa explice, in cadrul intalnirilor de marti si miercuri de la Bruxelles cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si cu presedintele Comisiei…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, se afla intr-o vizita oficiala la Bruxelles. Viorica Dancila are programate mai multe intalniri importante si se va vedea inclusiv cu Donald Tusk, presedintele Consiliului European. Este prima sa vizita externa in calitate de șef al Guvernului de…

- Zi plina pentru premierul Dancila la Bruxelles. Premierul roman urmeaza sa aiba discutii cu doi dintre liderii europeni, dar si cu comisarul Cretu. Prima dintre intrevederile trecute pe agenda sefei Guvernului, despre care se stie ca, pana sa ajunga prim-ministru, a fost europarlamentar timp de 9 ani,…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, va efectua, in perioada 19-21 februarie 2018, o vizita oficiala la Bruxelles, prilej cu care va avea intrevederi cu Președintele Consiliului European, Donald Tusk, Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, și Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, va efectua, in perioada 19 21 februarie 2018, o vizita oficiala la Bruxelles, prilej cu care va avea intrevederi cu Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude…

- Liderii UE discuta vineri despre condiționarea fondurilor europene de respectarea statului de drept. „Ce vina au tinerii din programul Erasmus ca guvernul o ia razna?“, se intreaba europarlamentarul PNL Marian Jean Marinescu, care spera ca o asemenea masura nu va ...

- Merg separat. Doamna Prim Ministru va fi acolo pe 20 si 21 februarie, in program figurand intalniri cu Donald Tusk, Presedintele Consiliului, Antonio Tajani, Presedintele Parlamentului European si Jean Claude Juncker, Presedintele Comisiei Europene.

- Premierul Viorica Dancila spune ca iși dorește o relație „corecta si transparenta” cu liderii Uniunii Europene, adaugand ca unii romani de la Bruxelles au facut ”dezinformari”. Dancila a nominalizat-o pe euroaleasa Monica Macovei in categoria celor care ar dezinforma in Parlamentul European. Premierul…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, la inceputul sedintei de guvern, ca in timpul vizitei pe care o va face saptamana viitoare la Bruxelles se va intalni atat cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, cat si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si al Parlamentului European,…

- Premierul Viorica Dancila va avea, saptamana viitoare, la Bruxelles, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European, Donald Tusk, ea afirmand ca va intensifica actiunile de politica externa. ”Saptamana viitoare,…

- Premierul Viorica Dancila va avea, saptamana viitoare, la Bruxelles, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European, Donald Tusk, ea afirmand ca va intensifica actiunile de politica externa.

- Europarlamentarul PMP Siegfried Muresan a vorbit, la Adevarul Live, despre cum au vazut liderii europeni dezbaterea pe Legile Justitiei din Parlamentul European si despre scandalul PSD-DNA din ultimele zile. Siegfried Muresan crede ca premierul Viorica Dancila va fi intr-o situatie jenanta, saptamana…

- Un consilier militar iranian a sustinut ca occidentalii au folosit soparle si cameleoni, care pot „atrage unde atomice“, pentru a spiona programul nuclear al Iranului, relateaza France-Presse pe site-ul sau.

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat, miercuri, la Bruxelles, in cadrul conferinței comune cu președintele Klaus Iohannis, ca in acest moment sistemul judiciar din Romania funcționeaza, dar ca CE nu va accepta pași inapoi in ceea ce privește statul de drept. ”Daca legile justiției…

- Independenta justitiei romanesti este intangibila, a declarat, miercuri, la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis, adaugand ca se va implica total pentru aceasta chestiune. "Personal sunt hotărât şi convins că voi reuşi ca aceste discuţii să se termine cu legi care…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit la Bruxelles cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. La ora 16.00 este programata intalnirea cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk.

- Liderii iranieni ar putea avea aceeasi soarta ca ultimul sah al Iranului daca ignora nemultumirea maselor, a lasat sa se inteleaga miercuri presedintele iranian Hassan Rohani, asigurand in acelasi timp ca poporul se va lupta pentru a pastra ''pentru totdeauna Republica Islamica'',…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalnește, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Un subiect important pe agenda discuțiilor va fi situatia din Romania referitoare la modificarile aduse cadrului legislativ…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk.Seful statului se va intalni mai intai cu Jean-Claude Juncker, dupa care are programata o intrevedere cu membrii Colegiului…

- Presedintele Klaus Iohannis merge miercuri la Bruxelles, urmand sa aiba intalniri cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Pe agenda discutiilor se afla inclusiv modificarile la legile justitiei.

- Cu ocazia numirii sale in funcție, premierul Viorica Dancila a primit o scrisoare de felicitare de la președintele Consiliului European, Donald Tusk. Liderul UE i-a transmis ca Guvernul pe care il conduce are responsabilitatea de a apara valorile europene, iar ”progresele in menținerea statului de drept,…

- Bruxelles, 29 ian /Agerpres/ - Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, i-a cerut luni presedintelui ceh, Milos Zeman, sa continue sa coopereze cu Uniunea Europeana in urma realegerii sale dupa o campanie electorala marcata de critici la adresa blocului comunitar, transmite Reuters. …

- Președintele Klaus Iohannis va efectua o vizita oficiala la Bruxelles, pe 31 ianuarie, unde urmeaza sa aiba intrevederi cu Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, și Donald Tusk, președintele Consiliului...

- Presedintele Klaus Iohannis se va deplasa la Bruxelles, pe 31 ianuarie, pentru o intalnire cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, anunta Executivul UE. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului va avea o intalnire si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, unul…

- Presedintele Klaus Iohannis se va deplasa la Bruxelles pe 31 ianuarie, pentru o intalnire cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, anunta Executivul Uniunii Europene. Potrivit Administratiei prezidentiale, seful statului va avea o intalnire si cu presedintele Consiliului European, Donald…

- Presedintele României, Klaus Iohannis, se va întâlni, miercuri, 31 ianuarie, la Bruxelles, cu Presedintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker, și cu Președintele Consiliului European, domnul Donald Tusk.

- Liderii principalelor partide separatiste din Catalonia au anuntat, miercuri, ca au ajuns la un acord pentru a-l numi pe Carles Puigdemont in functia de sef al Guvernului regional, in pofida faptului ca fostul lider catalan este acuzat de rebeliune, relateaza The Associated Press si Politico.eu.

- Autoritatile de la Bruxelles se pregatesc sa ceara o crestere importanta a contributiilor pentru viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, dupa 2020, pentru a sustine puterea financiara a acesteia dupa Brexit si pentru a putea face fata unor noi obiective strategice, relateaza Financial…

- Ministrul spaniol al economiei, Luis de Guindos, a evaluat luni la "un miliard" de euro costul economic al "crizei separatismului" in Catalonia, de fapt a incetinirii cresterii economice in regiune, relateaza France Presse. Ministrul a estimat ca incetinirea cresterii in regiune in trimestrul…

- Bulgaria, care preia presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene la 1 ianuarie, aspira sa construiasca punti intre Europa de Est si Europa de Vest, Turcia si Bruxelles, pentru a ajunge la compromisuri privind mai multe probleme arzatoare, intre care politica migratorie, comenteaza France…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a acuzat liderii UE ca "mint" cand afirma ca reforma justitiei din Polonia ameninta statul de drept si standardele democratice, la cateva ore dupa declansarea de catre Bruxelles a unei proceduri ce ar putea duce la suspendarea drepturilor de vot ale Varsoviei in UE.