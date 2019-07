In filme, dragostea la prima vedere este ceva normal și firesc. Protagoniștii se intalnesc intr-un cadru imposibil de adorabil și deja știu ca și-au gasit sufletul pereche . Dar este acest lucru posibil in lumea reala? Daca este sa ne luam dupa vorbele oamenilor, este. Spre exemplu, prințul Harry a spus ca prima oara cand el și Meghan Markle s-au intanit, a știut ca ea este aleasa lui. La randul ei, Portia de Rossi a zis același lucru despre soția ei, Ellen DeGeneres, la fel și Matt Damon despre soția sa. Iar daca ai avut in grupul de prieteni persoane indragostite, macar una din ele trebuie sa…