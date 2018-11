Stiri pe aceeasi tema

- Vino in București – Mall Vitan incepand cu 24 noiembrie și te poți bucura de o experiența inedita cu ocazia sarbatorilor! Cei mai mulți dintre noi recunoaștem ca iubim Craciunul pentru ca, oricat de serioși si responsabili am fi, e acel moment al anului cand ne simțim cu toții copii. Fie ca e bucuria…

- Cadoul este una dintre dovezile ca societatea in care traim nu este chiar atat de rea precum pare. Perioada sarbatorilor, atunci cand toata lumea ofera si primeste un cadou de Craciun, scoate partea umana din fiecare si reuseste sa echilibreze temperatura rece de afara cu caldura sufleteasca. Perioada…

- Un nou caz al unei persoane, care a suferit arsuri și nu are loc la o clinica din Capitala, s-a in registrat in ultimele ore. Ministrul Sanatații Sorina Pintea spune ca nu este vorba despre un refuz, dar nu mai erau locuri, victima fiind dusa la Timișoara.Pacienta, o femeie de 68 de ani, a…

- Directorul stiintific al Institutului National pentru Fizica Pamantului, Mircea Radulian, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca seismul de magnitudine 5,8 produs in Buzau si resimtit in Capitala, este cel mai puternic din ultimii 14 ani, precizand insa ca nu sunt semne privind un cutremur major curand.

- Parlamentul de la Viena a votat miercuri favorabil proiectul de lege in virtutea caruia alocatiile acordate copiilor lucratorilor straini care nu traiesc impreuna cu parintii lor in Austria vor fi ajustate in functie de costul vietii din tarile lor de origine, in cazul copiilor cu parinti romani…

- Teleormanenii sunt pe primele locuri din țara in privința șomajului. Daca la nivelul județului Teleorman nu sunt diponibile foarte multe locuri de munca, atunci cand vine vorba de plecat la munca in strainatate aceștia au de unde alege. De exemplu, in aceasta perioada sunt oferite aproape 2000 de locuri…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost intrebat, marti, la Adevarul Live, daca in opinia sa premierul Viorica Dancila poate face fata provocarii privind presedintia Romaniei a Consiliului UE, el raspunzand ca banuieste ca de foarte putine ori va avea ea ocazia si a repetat ca spera ca vom face…

- Situatia scolilor autorizate de catre pompieri in Bucuresti nu este schimbata aproape deloc fata de anii trecuti. Doar 34 de scoli din 529 sunt autorizate de ISU in Bucuresti. De anul trecut si pana acum, doar o singura unitate de invatamant din Capitala a mai fost autorizata. Libertatea va prezinta…