- In Romania, exista o mare nevoie de a construi locuinte, in contextul in care volumul livrarilor de anul trecut a fost sub cel din 2016, iar constructiile de locuinte nu au crescut in ritm cu cererea, considera coordonatorul departamentului de analize imobiliare al Imobiliare.ro, Dorel Nita, potrivit…

- Volumul livrarilor de anul trecut, de circa 53.000 de unitati locative la nivel national, s-a situat sub nivelul consemnat in anul precedent, dar si sub cel din perioada 2008-2009, ce depasea 60.000 de unitati, potrivit Imobiliare.ro. Un exemplu in acest sens este zona Bucuresti-Ilfov, unde…

- Imobilul va fi construit in zona Bulevardului Iuliu Maniu, in apropierea stației de metrou Pacii, unde Robert Turcescu deține un teren de 1.800 metri patrați. Deputatul PMP va realiza ansamblul de locuințe in asociere cu constructorul Conest Iași. Potrivit Profit.ro, constructorul, cu experiența…

- In cadrul ediției naționale a Clubului Profesioniștilor in Imobiliare (CPI), organizata de Imobiliare.ro, a avut loc o conferința moderata de jurnalistul Moise Guran, principale teme abordate fiind noile dezvoltari de locuințe, construcțiile verzi, dar și programul Prima Casa. Principal idee a fost…

- Pe masura ce piata se maturizeaza, cumparatorii isi indreapta atentia spre proprietati cu un standard mai inalt – fara a fi, totusi, de lux. Asta in ciuda preturilor mai ridicate.

- Ministerul Sanatații, condus acum de catre maramureșeanca Sorina Pintea, a anunțat, pe 8 februarie 2018, adica imediat dupa instalarea cabinetului Dancila, organizarea concursului pentru ocuparea postului de manager al Spitalului de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranta Jebel din județul Timiș....

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca este categoric impotriva ordonantelor de urgenta si ca in Romania trebuie ca legiferarea sa urmeze modelul altor state si sa fie facuta exhaustiv, cu renuntarea la actele normative cu caracter secundar."Sunt categoric impotriva ordonantelor de…

- Media in UE, in 2016, a fost de 16%, in timp ce Romania a avut o diferenta de 5,2%, urmata de Italia (5,3%), Luxemburg (5,5%), Belgia (6,1%) si Polonia (7,2%).Cele mai mari diferente au fost inregistrate in Estonia (25,3%), Cehia (21,8%), Germania (21,5%), Marea Britanie (21%) si Austria…

- Preturile la proprietatile rezidentiale au crescut cu 12-13% in 2016 si cu 9% in 2017, iar pentru 2018 cresterea va fi moderata, a apreciat, vineri, Dorel Nita, Head of Data&Research, Imobiliare.ro, la forumul "Piata imobiliara: tendinte si obiective pentru 2018".

- Preturile produselor care ies pe portile uzinelor au inregistrat in luna ianuarie 2018, comparativ cu decembrie 2017, un avans de 0,4% atat in zona euro cat si in UE. În România, prețurile producției industriale au crescut cu 1,3%, un avans semnificativ, după ce în luna…

- Declarație șocanta in cadrul dezbaterii privind inființarea Companiei de Imobiliare a Primariei Capitalei: "Am vorbit de ilegalitatea categorieii de locuințe publice numite “locuințe din mișcarea a doua, iar domnul administrator public al Municipiului București a confirmat ca s-au vandut case naționalizate…

- Companiile din Romania care au polita de asigurare cea mai mare sunt cele din zona Oil & Gas si din domeniul producerii curentului electric, la multe va­lo­a­rea ajungand la peste 1 mld. euro. Acestea sunt asigurate la riscuri multi­ple, a spus Radu Mustata, director vanzari Marsh…

- Apartamentele in cladiri cu regim mic, cele atipice ca dimensiuni, precum si casele care permit transformarea lor in sedii de firme sau spatii comerciale sunt printre cele mai profitabile investitii imobiliare in 2018, potrivit unei analize realizate de catre platforma imobiliara Wizmo.ro si RE/MAX…

- Dinamo a ratat calificarea in play-off in ultima etapa, pierzand la Giurgiu, scor 0-2. Dan Nistor a facut o analiza coerenta a prestației dinamoviștilor. "Știam ca Astra vrea sa caștige. Erau niște bani in plus pentru ei, daca termina o poziție mai sus. In Romania, conteaza mult acest lucru. Eram siguri…

- Direcția de Sanatate Publica Suceava anunta ca in județ a fost inregistrate 3 decese cauzate de virusul gripal. Este vorba despre un barbat și doua femei, nevaccinați si avand alte probleme de sanatate. In Romania, numarul total de decese in acest sezon a ajuns la 42. Medicii atrag atenția ca vaccinarea…

- Petrom a realizat un profit net de 2,48 miliarde de lei in 2017, in creștere cu 140% fața de 2016, in contextul in care vanzarile au crescut cu doar 17%, pana la 19,4 miliarde de lei, in contextul in care volumul de produse rafinate vandute la nivel de grup a crescut cu doar 3% peste nivelul din 2016,…

- Guvernul lucreaza la o modificare a Codului Fiscal care prevede ca, incepand cu anul 2018, impozitarea cladirilor nerezidențiale aflate in propritatea persoanelor fizice sau juridice va fi realizata exclusiv pe baza evaluarii valorii de piața, atrage atenția Adrian Vascu, fost președinte al ANEVAR.Fostul…

- Crima impotriva umanitatii Reprezentantii Colegiului Pacienților (C.P.) din Romania avertizeaza astfel autoritatile nationale despre faptul ca Romania pune in pericol sanatatea intregii Europe prin utilizarea excesiva de antibiotice de ultima generatie in mod nejustificat, fara efectuarea…

- Discutii aprinse in spatiul public daca examenul de bacalaureat care incepe luni este legal sau nu. Analizand cadrul legal, rezulta ca in Romania este legal si nu prea. Lasa ca merge si asa! Logica care a stat la baza emiterii OM privind metodologia si calendarul examenului de Bacalaureat, cu mutarea…

- Obiectele de arta ar putea deveni o garantie folosita mai des in procesul de acordare a creditelor dupa ce Asociatia Nationala a Eva­luatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR) a elaborat un indrumar pentru evaluarea acestor categorii de bunuri, pe langa proprietatile imobiliare. „In Romania,…

- Pentru mulți dintre noi, o casa de vacanța sau un apartament intr-o locație de excepție din Romania sau de peste hotare nu poate fi decat un vis. Exista insa o modalitate prin care acest vis poate sa devina realitate. Pe scurt, achiziționarea unei proprietați in sistem time-sharing, concept foarte popular…

- Cererea pentru locuințe de inchiriat aflate in zona de nord a Capitalei a crescut cu circa 30%-40% la inceputul anului 2018 fața de perioada similara a anului trecut. Motivul? Numarul tot mai mare de angajați care vin in București pentru a lucra in marile companii care iși au sediile in zona. Cartierul…

- Parlamentul European a organizat, miercuri, o dezbatere cu tema „Amenintari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din Romania”. Traian Ungureanu, Grupul Partidului Popular European Poti lasa un hot sa stabileasca preturile in magazinul din care fura?…

- Administratia Fluviala a Dunarii de Jos Galati se chinuie de cateva luni sa gaseasca o firma care sa faca lucrarile de modernizare atat de necesare bunei functionari a spargatorului de gheata Perseus. Potrivit declaratiilor directorului general al Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos Galati, ”Caietul…

- Violența domestica este o problema sociala grava care afecteaza atat viața victimei, cat și a celorlalți membri ai familiei. La fiecare 30 de secunde, o romanca e tinta violentei domestice,...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca afirmatiile sefului statului de la ceremonia depunerii juramantului de investitura de catre noul Guvern nu au decat "o pura valoare politica". "In Romania, atata vreme cat sunt respectate procedurile de dezbatere, de transparenta,…

- Volumul investitiilor imobiliare in Romania in anul 2017 este estimat la un miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016 (890 milioane euro), conform unui studiu realizat de o companie de consultanta imobiliara, remis joi AGERPRES . Valoarea reprezinta 8% din totalul…

- Numarul innoptarilor inregistrate anul trecut in structurile de primire turistica din Uniunea Europeana au depasit 3,25 miliarde, in crestere cu 5,1% fata de 2016, arata datele preliminare publicate de Eurostat, preluata de Agerpres. In termeni absoluti, Spania cu 471 milioane innoptari, in crestere…

- Volumul investitiilor imobiliare in Romania in anul 2017 este estimat la aproximativ 1 miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016 (890 milioane euro), se arata intr-un studiu realizat de JLL Romania.

- Valoarea reprezinta 8% din totalul consemnat in regiunea Europei Centrale si de Est, de 12,17 miliarde de euro. Ritmul de crestere a pietei romanesti este, conform studiului JLL Romania, cu mult peste cel al intregii regiuni (3,3% fata de 2016), dar, cu toate acestea, volumul din Romania ramane…

- ♦ Proprietatile de tip agricol evaluate de Asociatia Evaluatorilor (ANEVAR) in intervalul iulie-septembrie 2017 au avut o valoare cumulata de 185 de milioane de euro. O ferma zootehnica din Romania are un pret mediu de 821.000 de euro, iar o ferma avicola costa in medie 973.000 de euro,…

- GapMinder, un fond de investitii cu capital de risc care vizeaza start-up-uri inovatoare din Romania, intra pe piata locala, acesta avand finantare europeana, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei financiare remis, luni, AGERPRES. 'Cu un buget initial de 26 milioane de euro, GapMinder…

- Trei sferturi dintre evaluarile realizate de Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR) in trimestrul al treilea al anului trecut au fost pentru apartamente in bloc, cumuland valori de aproape un miliard de euro. Valoarea medie a unui apartament evaluat in aceasta perioada…

- Germanii sunt cei mai romantici europeni. Cel putin asta par sa sugereze rezultatele unui studiu realizat in opt tari care arata ca 39% dintre germani prefera sa puna pe masa lumanari atunci cand au o intalnire romantica sau o cina. La foarte mica distanta, atunci cand vine vorba despre romantism, sunt…

- Brandul RE/MAX s-a situat pe locul 5 in topul Franchise 500, un top al francizelor realizat de publicatia Entrepreneur. RE/MAX a fost fondata in 1973 de catre Dave si Gail Lingier. Astazi, brandul are in spate o retea globala de peste 97.000 de agenti imobiliari in peste 95 de tari.…

- Proiectul pentru care este cel mai mandru, spunea acesta in 2016, a fost programul Erasmus, de schimb de experienta pentru studenti, pe care l-a introdus cand s-a ocupat in 1986 de portofoliul educational in timpul mandatului lui Jacques Delors. In Romania, peste 4 milioane de studenti romani au…

- Volumul comertului cu amanuntul in Romania a urcat cu 10,9% in noiembrie 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, statul roman fiind lider in Uniunea Europeana la acest capitol dupa ce a consemnat, pentru a patra luna consecutiv, cea mare crestere in ritm anual inregistrata de un membru al UE,…

- Seismul, care a avut magnitudinea 5,4, s-a produs la ora 12.46, la o adancime de 10 kilometri, in Muntenegru. In Romania, de la inceputul acestui an a avut loc un singur incendiu, in 2 ianuarie. Cutremurul a avut magnitudinea 2,5 si s-a produs in judetul Buzau.

- Atacantul Diego Costa a fost prezentat la Atletico Madrid, duminica, in Ajunul Anului Nou, eveniment cu prilejul caruia a marturisit ca asteapta cu nerabdare sa revina pe teren. In acest sezon, internationalul spaniol nu a jucat niciun meci. "Astept de mult timp acest moment. Acum vreau…