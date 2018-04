Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost retinute intr-un dosar ce vizeaza o retea de pedofilie, infractorii racoland victime cu varste cuprinse intre 14 si 16 ani de la echipele de juniori ale clubului Independiente Buenos Aires, unul dintre cele mai puternice din lume.

- Ponderea datoriei publice totale in PIB s-a redus anul trecut la 35,2%, minimul din 2011, de la 37,6% in 2016, pe fondul cresterii puternice a PIB-ului nominal, prognoza pentru urmatorii ani indicand mentinerea raportului sub pragul de 40% pana la finalul deceniului, spune Andrei Radulescu,…

- Primaria Oradea vrea sa investesca 17,2 mil. lei (3,7 mil. euro), fara TVA, pentru constructia unei parcari supraetajata, pe cinci nivele, pe strada Brasovului, care va avea aproximativ 400 de locuri de parcare si va deservi perimetrul din jurul magazinului Crisul, o zona centrala aglomerata. Accesul…

- Simulare BACALAUREAT 2018 la Matematica. Elevii de clasele a XI-a și a XII-a continua mierucri simularea examenelor de Bacalaureat 2018 . Miercuri este simularea examenului scris la proba obligatorie a profilului, Matematica si Istorie, iar elevii vor avea la dispoziție trei ore pentru a rezolva subiectele.…

- Vicepremierul Viorel Ștefan a avut luni, 19 martie 2018, o intrevedere cu o delegație a Bancii Mondiale, condusa de Tatiana Proskuryakova, director de țara pentru Romania și Ungaria, in contextul consultarilor pentru definitivarea viitorului Cadru de Parteneriat pentru perioada 2018-2023. ”Relația de…

- Ponderea locuintelor destinate persoanelor cu venituri medii si peste medii va creste in acest an la cel mai ridicat nivel detinut vreodata de segment in totalul unitatilor aflate in constructie in Bucuresti si imprejurimi (46%), de la o pondere de 17% in 2015 si 37% anul trecut, arata studiul de…

- Simulare Bacalaureat 2018. Ministerul Educatiei Nationale (MEN) organizeaza, in perioada 19 – 22 martie 2018, la nivel național, simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat 2018, potrivit unui comunicat al MEN. Simularea se adreseaza elevilor inscriși in clasele a XI-a și…

- Romania va fi disponibila in cel mai scurt timp in cataloagele de promovare ale turoperatorului german Dertour. Decizia a fost luata dupa ce ministrul Turismului, domnul Bogdan Gheorghe Trif, a participat, atat in țara, cat și la Berlin, la mai multe intalniri cu intreaga conducere a turoperatorului…

- Accesul la credite nu reprezinta si nu poate reprezenta un drept al consumatorului si, implicit, o obligatie pentru creditor, ci este un serviciu eminamente comercial, a declarat, luni, prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu, la o conferinta de specialitate.…

- Pentru arheologii italieni si nu numai, saparea de noi linii de metrou la Roma reprezinta o oportunitate inestimabila pentru descoperirea secretelor uneia dintre celei mai importante civilizatii antice. Ultima de acest gen reprezinta o casa decorata...

- Banca Mondiala: Un adolescent din trei se afla sub nivelul de baza al cunostintelor Potrivit unui raport al al Bancii Mondiale, un adolescent roman din trei se afla sub nivelul de baza al cunostintelor necesare pentru citit si pentru matematica, iar extinderea tehnologiei in tot mai multe domenii…

- Aradul este cel de-al patrulea oraș in care se va opri Gașca Zurli, spectacolul urmand sa se desfașoare la Sala Sporturilor „Victoria”, pe 20 martie, incepand cu ora 19. Biletele sunt disponibile pe www.bilete.ro, in oficiile Poștei Romane, in Magazinele Inmedio semnalizate Bilete.ro și in magazinele…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, ca, potrivit unui sondaj IMAS Romnibus pe luna ianuarie contractat de formatiunea sa politica, PSD a scazut la 28,6%, PNL este la 29,4%, iar USR la 11,2%, afirmand ca "lumea a inceput sa inteleaga ca Liviu Dragnea si PSD reprezinta o carte necastigatoare"."USR…

- Sanatatea reprezinta un domeniu extrem de important pentru executivul Consiliului Judetean Maramures fapt pentru care, in sedinta in care s-a votat bugetul propriu pentru anul 2018, suma de 5.000,00 mii lei a fost atribuita celor doua spitale aflate in subordinea institutiei judetene. Astfel, Spitalul…

- Percepțiile populației vizavi de rolurile de gen în societate s-au înrautațit considerabil pe parcursul anului 2017. În rândul barbaților s-a înregistrat un nivel de stereotipizare mai accentuat. Totodata, reformele, care ar contribui la depașirea…

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, considera ca una dintre cele mai mari probleme ale mediului de afaceri din Romania, a IMM-urilor, o reprezinta accesul la finanțare, in special accesul la creditarea necesara dezvoltarii afacerilor și dotarii acestora cu factori noi de capital. In acest…

- Elevii de clasa a VIII-a vor sustine marti proba la Matematica din cadrul simularii Evaluarii Nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Comunicarea rezultatelor este prevazuta pentru data de 16 martie. Probele incep la ora 9,00, moment in care, in fiecare sala, vor fi distribuite…

- BERBECTrebuie sa dovediti ca aveti un gust desavarsit. S-ar putea ca acest lucru sa fie deosebit de important intr-un anumit moment al zilei. Este o zi potrivita sa convingeti sefii ca meritati pozitia pe care o aveti.

- "Sfertul de Cupa dintre FC Hermannstadt si FCSB s-a amanat pentru data de 01.03.2018, ora 14:00. Accesul suporterilor se va face incepand cu ora 12:00 in baza biletului, chiar daca acesta a fost rupt", a anuntat Hermannstadt. Meciul era programat initial miercuri, la ora 18.30. Initial, jocul a fost…

- Romania are cel mai ridicat nivel de dezechilibru macroeconomic din 2012 pana in prezent, iar aceasta pentru ca nu se mai fac reforme, sustine Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania. "Aceasta crestere (economica - n. r.), din nefericire, s-a facut pe o dinamica lenta a investitiilor…

- In ultimele 24 de ore, traficul de persoane si mijloace de transport prin punctele de trecere a fost de peste 141.800 treceri persoane, atat pe sensul de intrare cat si pe cel de iesire din tara si de aproximativ 38.000 treceri mijloace de transport. Reamintim ca accesand aplicatia on-line ‘Media timpilor…

- Cu siguranța, plantațiile pomicole pot fi rentabile și afacerile din acest domeniu pot fi de mare succes! Reprezinta una din modalitațile cele mai eficiente de punere in valoare a fondului funciar. Sistemele moderne, superintensive, asigura profituri mari chiar și la suprafețe mici. Unul din avantajele…

- Primul și cel mai important pas pentru economia de energie și creșterea eficienței energetice în companie este legat de cunoașterea consumul existent. Daca nu poți masura, nu poți îmbunatați! Contorizarea inteligenta reprezinta soluția moderna de monitorizare a consumurilor de…

- „Facem tot felul de conferinte si simpozioane cu Centenarul dar nu ne uitam la nevoile reale: avem 4 milioane de romani in afara granitelor, regiunile istorice sunt izolate economic si ca infrastructura de transport, investitiile sunt concentrate in Bucuresti si ceva in Transilvania. Daca tot vrem sa…

- Romania – Serbia (azi, ora 18.00), la polo. In bazinul de la Oradea intra campionii olimpici și europeni. Vezi galeria foto + 11 + 11 Reprezentativa de polo a Romaniei primeste vizita Serbiei, nimeni alta decat campioana olimpica si europeana en titre. Meciul are loc luni, cu incepere de la ora 18.00,…

- Efective de jandarmi vor asigura masuri de ordine publica la partida internationala de baschet masculin C.S. ,,Universitatea Banca Transilvania’’ Cluj-Napoca și B.C. Keravnos (Cipru). Efective de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean…

- Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a revizuit in crestere la 6,1% proiectia privind avansul Produsului Intern Brut (PIB) in acest an, in varianta de iarna a Prognozei pe termen mediu 2017 - 2021, dupa ce, in toamna, institutia estima o crestere economica de 5,5% pentru 2018. Pentru următorii trei…

- Ponderea masinilor electrice si hibrid in totalul vanzarilor de autovehicule noi a atins 2,2%, in 2017, numarul acestora ajungand la 2.811 unitati, in crestere cu 136,7% fata de anul anterior, reiese din statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES.Potrivit…

- Patronatul producatorilor de medicamente din Romania solicita masuri guvernului in așa fel incat sa fie susținute producțiile din țara și sa se reduca dependența fața de importuri. Producatorii se plang de taxa clawback, care a dus la stagnarea investițiilor din domeniu, dar și de lipsa unor demersuri…

- Potrivit reprezentanților Poliției Locale Timișoara, 27 de șoferi au fost amendați in ultima perioada doar in zona Spitalului Județean. „Astfel, spre exemplu, polițiștii locali s-au deplasat pe str. Dr. I. Mureșan unde s-a semnalat faptul ca in fața Spitalului Județean Timișoara mai…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) din cadrul MAI deruleaza, in prezent, mai multe proiecte care, intr-un timp relativ scurt, vor duce la o imbunatatire semnificativa a serviciilor pe care sistemul de urgenta le furnizeaza, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, prilejuita de…

- O Declarație de unire cu Romania a fost votata, marți, in Parcova, raionul Edinet, din Republica Moldova. Potrivit Platformei Unioniste ”Acțiunea 2012”, citata de news.ro, semnatarii declarației iși exprima atat bucuria de a sarbatori Centenarul Marii Uniri alaturi de romani, cat și „adeziunea la valorile…

- Care sunt cele mai influente voci din lumea araba? Anul trecut, cand a fost efectuat studiul asupra liderilor gandirii din tarile vorbitoare de limba araba, pe primele locuri se aflau trei ganditori cu o caracteristica in comun: toti trei erau figuri religioase. In noul clasament, numarul protagonistilor…

- Comitetul National al PSD se va reuni, luni dupa-amiaza, pentru a decide componenta Guvernului Dancila, urmand ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii noului Executiv si adoptarii programului de guvernare in 29 ianuarie. Potrivit…

- Biblioteca Digitala a Bucureștilor este din nou online, incepand de ieri, urmare a intervenției unei echipe de specialiști de la Compania Municipala Tehnologia Informației, care in ultimele saptamani a efectuat un audit amanunțit al sistemelor hardware și software care deservesc acest proiect. In acest…

- Perspectiva unei creșteri economice in 2018 reprezinta o oportunitate pentru a aborda semnele slabiciunilor grave in multe dintre sistemele globale complexe cum sunt: societațile, economiile, relațiile internaționale și mediul. Acesta este mesajul transmis de The Global Risk Report 2018, publicat de…

- Va reamintim ca in urma cu doi ani și jumatate primarul Nicolae Robu a transmis o adresa directorilor de școli din Timișoara prin care le cerea sa permita accesul timișorenilor pe terenurile de sport in afara orelor și pana la lasarea intunericului. In schimb, Robu asigura ca municipalitatea…

- 300 de milioane de euro de la BERD, pentru metrou Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare a decis luni sa aloce aproximativ 300 de milioane de euro pentru a completa sprijinul financiar necesar constructiei magistralei de metrou 6 pâna la Otopeni, proiect a carui valoare este…

- În anul curent, cheltuielile legate de serviciul datoriei de stat se estimeaza în suma de 1 miliard 819,5 milioane de lei, în diminuare cu 170,8 milioane de lei fața de cheltuielile aprobate (precizate) pentru 2017, transmite IPN. Cheltuielile pentru serviciul datoriei…

- Garda de pompieri Sebeș a intervenit ieri, 11 ianuarie 2018, in jurul orei 23.00, cu o autospeciala de descarcerare, pentru deblocarea ușii unui apartament din municipiu. Potrivit ISU Alba, in locuința a fost gasit cadavrul proprietarului. Se efectueaza cercetari pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor…

- Banca Mondiala va oferi Republicii Moldova 22,43 milioane de dolari SUA pentru realizarea proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, noteaza NOI.md, citind un comuncat al Guvernului. Cabinetul de miniștri a aprobat astazi proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre…

- Marin Anton, fost deputat PNL si PMP si secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie. El este acuzat ca ar fi primt o mita de 23.000.000 lei (5,3 milioane euro) de la compania care a realizat noul terminal al Aeroportului Otopeni.…

- Am auzit de multe ori ideea ca suprapopularea este cel mai mare pericol la adresa planetei pe care traim. Este acesta o temere adevarata? Am ajuns oare la un numar de oameni mai mare decât cel pe care Terra îl poate suporta? „Problema nu este strict legata de numarul…