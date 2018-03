Stiri pe aceeasi tema

- Romania reprezinta un paradis pentru apicultura, insa acesta trebuie sa fie si pastrat, a atras atentia presedintele Comisiei stiintifice de tehnologie apicola si calitate a produselor apicole din Federatia Internationala a Asociatiilor de Apicultori (Apimondia), Etienne Bruneau, prezent, sambata, la…

- Techsylvania, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate IT-ului in estul Europei, ajunge la cea de-a cincea editie. La editiile anterioare au fost prezenti manageri ai unor companii de top precum Facebook, NASA, Google, Ubuntu, Twitter, PayPal, Coca-Cola, SoundCloud sau Spotify, dar si investitori…

- Romania este pe ultimul loc in Europa la capitolul increderii in profesori, indica un studiu realizat de mai multe organizatii non-guvernamentale cu preocupari in domeniul educatiei. Pornind de la aceasta ipoteza, bazata pe evaluarea respectului copiilor fata de dascali, as dori sa exprim cateva consideratii,…

- Leon Barbulescu a ocupat functia de director Revizii la CFR Calatori, conform site-ului companiei. Iosif Szentes a fost numit director general al companiei CFR Calatori la 10 martie 2015. In ianuarie 2018, mandatul lui Iosif Szentes a fost prelungit cu doua luni si urma sa expire pe 22 martie.…

- CFR Calatori se afla ''la rascruce'', asemenea intregului sistem feroviar din Romania, fiind nevoie de investitii pentru ca tara sa fie conectata la marile proiecte europene de dezvoltare durabila a transportului, a afirmat miercuri, la Alba Iulia, directorul general al companiei, Iosif…

- Ambasadorul Frantei in Romania: "Clujul a devenit un model pentru celelalte orase din regiune" Ambasadorul Frantei in Romania, Michele Ramis, a spus miercuri, la Cluj, ca tema dezvoltarii durabile a oraselor este in acest moment motorul colaborarii dintre Franta si Romania, iar anul 2018, in care romanii…

- Cand se schimba ora 2018. ORA DE VARA 2018. Ora se schimba de doua ori pe an, o data se trece la ora de iarna și o data se trece la ora de vara. In martie, vom trece la ora de vara 2018, iar noi iți dam toate detaliile despre noaptea in care dam ceasurile cu o ora inainte. Atunci, ziua este egala…

- Andrei Pleșu critica legea anunțata de Liviu Dragnea. Scriitorul considera ca persoanele care semnaleaza lucrurile negative din Romania nu pot fi considerate tradatori din tara, ba din contra.„Ideea nu e noua. Cu astfel de amenintari se ocupa si fosta Securitate”, spune el.

- glo™, cel mai avansat dispozitiv de incalzit tutunul de la British American Tobacco, lansat in Romania la finalul anului trecut , are acum o varianta in ediție limitata: glo™ Polar Edition. Cu un design unic, inspirat de albul imaculat al zapezii, glo™ Polar Edition este disponibil in Romania in doar…

- Un numar de 52 de trenuri erau anulate, vineri, la ora 13:00, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, conform datelor publicate de CFR Calatori pe propria pagina de Facebook. Traficul este deschis pe toate magistralele, nu sunt trenuri blocate, circulatia fiind adaptata in continuare la conditiile…

- Takeaway.com, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata de comenzi online de mancare din Europa, cu sediul in Amsterdam, a semnat un acord pentru preluarea platformei de comenzi de mancare Oliviera.ro, din Romania, si a Bgmenu, din Bulgaria.

- Un numar de 78 de trenuri sunt anulate marti dimineata din cauza conditiilor meteo, reprezentand aproximativ 6% din cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania, potrivit paginii de Facebook a CFR Calatori. "Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de…

- Un numar de 19 trenuri care ar fi trebuit sa soseasca sau sa plece din Bucuresti, Timisoara si Craiova aveau intarzieri, marti dimineata, in jurul orei 8:30, din cauza viscolului, potrivit CFR Calatori.

- Pentru data de 27 februarie 2018 in contextul condițiilor meteo nefavorabile, a fost decisa anularea a aproximativ 3% din cele ~1200 de trenuri CFR Calatori care circula zilnic in Romania. Masura are ca scop eliberarea liniilor in vederea facilitarii intervențiilor cu utilaje și pluguri de zapada și…

- A aflat și ministrul: CFR Calatori se confrunta cu un grav deficit de vagoane Compania CFR Calatori se confrunta cu "un grav deficit de vagoane", a declarat luni ministrul Transporturilor, Lucian Sova. "Compania se confrunta cu un grav deficit de vagoane, ma ocup sa gasesc o solutie, având…

- CFR Calatori a anulat luni, pana la ora 13:00, 52 de trenuri din cauza conditiilor meteo nefavorabile, conform informatiilor postate de companie pe pagina de Facebook. "Astazi a fost luata...

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat luni, pe pagina sa de Facebook, ca Partidul Social Democrat nu paraseste familia social democratilor europeni. "Partidul Social Democrat nu paraseste familia social democratilor europeni. In fata acestui zvon pornit de la…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca decizia pe care o va lua presedintele Klaus Iohannis cu privire la procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa respecte Constitutia, afirmand ca Iohannis trebuie sa citeasca cu foarte multa atentie raportul ministrului Justitiei.…

- Viorica Dancila a avut o intalnire cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, care a reușit, in stilu-i caracteristic, sa faca mișto de ceea ce se intampla in Romania: schimbarile frecvente ale premierilor.”Europa nu are niciun fel de secret pentru Viorica Dancila. E al cincilea…

- Cosmin Contra a venit sa-i urmareasca pe viu pe fostii sai elevi, dar a avut parte de o dezamagire. Pentru a evita aglomeratia, selectionerul a plecat cu doua minute mai devreme din loja si a aflat pe drum ca FCSB a egalat la doi. Dinamo a scapat doua puncte printre degete dupa ce a condus…

- Doi lupi filmați cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei amplasata intr-o #padure din Parcul Natural Putna Vrancea din cadrul Regiei Naționale a #Padurilor – #RomsilvaRangerii parcului au montat camera in rezervația naturala Tișița, in zona de protecție integrala a parcului,…

- Clujeanul Eckstein Kovacs critica dur conducerea uniunii: UDMR si-a legat caruta de calul numit Fidesz Intr-o declaratie data pentru ZIUA de CLUJ, fostul parlamentar si ministru Eckstein Kovasc Peter a criticat actuala politica dusa de UDMR in relatia cu partidele democratice din Ungaria. Reactia…

- Peter Niedermüller, vicepresedintele formatiunii Coalitia Democratica (DK), a declarat, miercuri, ca Uniunea Democrata a Maghiarilor din România (UDMR) "face trocuri politice" pentru ca maghiarii din Transilvania sa voteze partidul de

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, sambata, la Sinaia, ca Romania are in acest moment cea mai excesiva reglementare privind abuzul in serviciu, el pledand pentru o solutie de echilibru in acest caz. 'Eu cred intr-o solutie de echilibru (...). Eu cred ca noi suntem…

- Rona Hartner este un artist atat de complex și de inedit incat francezii au primit-o cu brațele deschise atunci cand a ajuns in țara lor. Dupa aproape 20 de ani de cantat in Franța, Rona Hartner și-a cumparat propriul teatru pentru a-și face show-urile dupa bunul plac. Mult mai apreciata in strainatate…

- La dezbaterea de miercuri din plenul Parlamentului European, principalele institutii ale Uniunii Europene, Consiliul, Comisia Europeana si Parlamentul European, au aparat la unison statul de drept si Justitia din Romania in fata incercarilor PSD si ALDE de a ingradi Legile Justitiei. In primul…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de unic partener oficial in Romania al Programului CLIMATE-KIC pentru perioada 2014-2020, anunța organizarea ediției 2018 a Climate-KIC Journey, cea mai mare școala de vara din Europa de inovație și antreprenoriat. The Journey („Calatoria”)…

- Ambasada Franței in Romania și filiala din Cluj-Napoca a Institutului Francez din Romania organizeaza a opta ediție consecutiva a Intalnirilor Europene din Transilvania (RET), care va avea loc pe 14 martie in Cluj și pe 15 și 16 martie 2018 in Alba Iulia. Tema ediției de anul acesta este „Orașe durabile”,…

- "Pentru sustinerea Initiativei Cetatenesti Minority SafePack in Transilvania, pana in acest moment s-au strans 261.000 de semnaturi. Aceasta cifra depaseste cu mult cota stabilita pentru Romania, dar si numarul de semnaturi pe care noi ni l-am propus. Multumim tuturor celor care, pana in prezent,…

- Prognoza meteo pentru weekend | Ploi si vant puternic. Unde va ninge Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua informari pentru acest sfarsit de saptamana, care anunta intensificari ale vantului, ploi si ninsori in zona montana. Prima informare meteo intra în vigoare vineri, la…

- Un roman a fondat o companie de ceasuri de lux, in Elvetia, iar acum intentioneaza sa scoata un ceas de lux in esitie limitata, inspirat dintr-un loc renumit din Romania. Producatorul de ceasuri Peren, fondat de romanul Andy Bica, a lansat o campanie de crowdfunding pentru un ceas in editie limitata…

- Europa emergenta a depasit, anul trecut, nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni si achizitii, iar China a devenit cel mai mare investitor strain din regiune. China a crescut valoarea investitiilor sale in regiune cu 78% pana la 7,7 miliarde de euro, dupa un avans de 96% in 2016. Statele…

- Peste 10.000 de romani au urmarit filmul ungar 'Banditul Whisky', inspirat din povestea unui celebru spargator de banci originar din Romania, Ambrus Attila, care a jefuit 30 de banci in Ungaria si a ispasit 12 ani de inchisoare, a declarat marti, pentru AGERPRES, Venczel Endre, distribuitorul…

- Românii au coborât pe locul 9 în Europa în ceea ce privește numarul de ore muncite pe saptamâna, dupa ce în anii de dinainte de criza economica angajații din România dețineau recordul la

- „Stejarul Unirii”, arbore plantat in chiar ziua de 24 ianuarie 1859 de catre grupul unionist din Roman, se gaseste pe strada Smirodava. Stejarul Unirii este un arbore ocrotit, ce se afla inscris in lista monumentelor istorice din județul Neamț, avand codul NT-III-m-B-10742. Stejarul a rasarit din ghinda…

- Are puțin peste 50 de ani, ochii efectiv ii rad chiar și cand e serios, are replica și raspuns pentru orice. Attila Ambrus – supranumit și Whisky Man – e o legenda vie. Un spargator de banci care a facut istorie din anii 80 și pana in octombrie 1999, un personaj iubit și urat deopotriva, care a ținut…

- „Stejarul Unirii”, arbore plantat in chiar ziua de 24 ianuarie 1859 de catre grupul unionist din Roman, se gaseste pe strada Smirodava. Stejarul Unirii este un arbore ocrotit, ce se afla inscris in lista monumentelor istorice din județul Neamț, avand codul NT-III-m-B-10742. Stejarul a rasarit din ghinda…

- Premiera in Anul Centenar: o localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declarație de unire cu Romania. In documentul adoptat pe 23 ianuarie de primarul comunei Parcova din raionul Edineț, Marcel Snegur, și de consilierii locali, se arata ca „in numele locuitorilor Moldovei rasaritene in general…

- „Pot sa va transmit si dumneavoastra ca sa vedeti mesajele care spun ca unii primari - si va dau exemplu concret mesaj primit de la cineva din Roman - au platit drumul, cheltuielile pentru transportul celor care au iesit in strada”, a declarat Ecaterina Andronescu pentru Digi24. „Daca oamenii ies pentru…

- Ecaterina Andronescu, senator PSD si vicepresedinte al partidului, a declarat la Digi24 ca protestele de sambata din Bucuresti si din tara pot strica imaginea Romaniei in afara si a apreciat ca daca acrediteaza ideea ca este o tara instabila si neguvernabila, toata lumea pierde.

- Premierul Shinzo Abe a fost primit de presedintele Klaus Iohannis Președintele Klaus Iohannis l-a primit, astazi, la Palatul Cotroceni pe prim-ministrul Japoniei Shinzo Abe, liderul nipon efectuând efectuând o vizita oficiala la București. Aceasta este prima vizita în…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik au solicitat demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”. Ulterior solicitarilor…

- Primul tur al preliminariilor Campionatului Mondial de handbal masculin ediția 2019 imbraca forma turneelor, la care participa echipe imparțite in 6 (șase) grupe; doar prima clasata din fiecare grupa se califica in faza play-off a competiției, cu meciuri eliminatorii programate intre 8-10 iunie, respectiv…

- Dupa ce luni, principalele partide politice ale comunitații maghiare din România au semnat un punct de vedere comun în ceea ce privește autonomia Ținutului Secuiesc, sâmbata comunitatea maghiara din Transilvania sarbatorește alaturi de românii, sașii și secuii de aici 450…

- Iata mesajul MAE: Ministerul Afacerilor Externe a luat nota de mesajele transmise de autoritatile de la Budapesta in contextul convocarii ambasadorului roman la Budapesta, la data de 12 ianuarie a.c. si face urmatoarele precizari: Declaratiile facute de Prim-ministrul Romaniei atrag…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri, transmite AFP, preluata de Agerpres. Ryanair a subliniat…

- Datele DG Energy, Directoratul pentru Energie, organism al Comisiei Europene, arata ca, in al treilea trimestru al anului trecut, pretul mediu angro al energiei electrice vandute pe platformele de tranzactionare (wholesale baseload electricity prices) a inregistrat in Romania cea mai mare crestere din…