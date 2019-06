Există în continuare risc de inundaţii în mai multe zone din ţară Exista in continuare risc de inundatii in mai multe zone din tara Inundații, jud. Giurgiu. Sursa Marcela Petcu/Radio Romania. Exista în continuare risc de inundatii în mai multe zone din tara. Ploile abundente au afectat ieri, mii de gospodarii din judetul Neamt - aflat sub cod rosu de vreme severa. Nicoleta Stoian vine cu explicatii:

