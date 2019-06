Stiri pe aceeasi tema

- Echipa internaționala condusa de Olanda, care ancheteaza prabușirea zborului MH17 doborat in 2014 deasupra estului separatist al Ucrainei de o racheta ruseasca, a publicat miercuri numele a patru suspecți, trei ruși și un ucrainean, scrie AFP.

- Anchetatori urmeaza sa anunte saptamana viitoare proceduri judiciare impotriva unor suspecti in legatura cu doborarea zborului MH17, apartinand companiei aeriene Malaysia Airlines, in estul Ucrainei, potrivit presei olandeze, relateaza Reuters.Avionul a fost doborat la 17 iulie 2014 in teritorii…

- Echipa comuna de investigatie (JIT) care ancheteaza asupra prabusirii zborului MH17 doborat deasupra Ucrainei de o racheta in 2014 va dezvalui noi concluzii saptamana viitoare, la aproape cinci ani dupa tragedie, a anuntat vineri JIT. JIT, echipa de anchetatori internationali condusa de Olanda, va informa…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat ca a capturat o echipa de sabotaj si de recunoastere a Serviciului de Informatii al armatei ruse (GRU), responsabila de tentativa de asasinare a unui spion militar ucrainean inaintea alegerilor prezidentiale de duminica, relateaza agentiile de…

- Autoritatile turce au arestat marti mai multe zeci de persoane suspectate de legaturi cu predicatorul Fethullah Gulen, pe care Ankara il acuza ca a pus la cale o tentativa de puci, si au dat in urmarire alte cateva sute de suspecti, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Citește și: Președintele…

- Oficiali ai guvernelor din Australia si Olanda s-au intalnit cu omologii lor din Rusia pentru a discuta privind cine este responsabil de doborarea din 2014 a zborului Malaysian Airlines 17, a informat Stef Blok, ministrul de Externe olandez, scrie Reuters.

