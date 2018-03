EximBank structurează una dintre cele mai mari facilități de susținere a exporturilor românești Proiectul de export va fi implementat de GSP Holding in cadrul unui program de investiții derulat de compania greceasca de explorare si productie de hidrocarburi Energean Oil&Gas și va consta in furnizarea de servicii de proiectare, achiziții, construcții-montaj, instalare a conductelor submarine, realizarea de lucrari de punere in funcțiune a unei platforme de exploatare a campurilor petrolifere și lucrari de foraj pentru extracția petrolului in bazinul Prinos din Marea Egee. Susținerea acordata de EximBank pentru acest proiect s-a materializat prin acordarea a doua facilitați – credit cumparator… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

- EximBank a structurat una dintre cel mai mari și complexe facilitați de susținere a exporturilor romanești asigurand și coordonand totodata o acțiune de sindicalizare care, impreuna cu finanțari din partea Bancii Europeane de Reconstructie si Dezvoltare și Black Sea Trade and Development Bank, permite…

- Grupul israelian Elbit Imaging, principalul actionar al dezvoltatorului imobiliar Plaza Centers, care se ocupa de multi ani de transformarea Casei Radio intr-un centru comercial, a acceptat sa plateasca o amenda civila de 500.000 de dolari in SUA, dupa ce autoritatile americane au decis ca israelienii…

- Constructorul de conducte Condmag (COMI) a inregistrat o apreciere de 195% a valorii de piata, pe fondul unor tranzactii in valoare de 81.500 lei. Astfel, capitalizarea bursiera a companiei ce a revenit astazi in arena de tranzaciionare a ajuns la 14,3 milioane lei. Actiunile Condmag au…

- De la demararea PNDR 2014-2020 și pana in prezent, AFIR a incheiat peste 2.100 de contracte de finanțare care au ca obiect investiții apicole. Cele mai multe investiții apicole au fost finanțate prin intermediul submasurii 6.3 (Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici), pentru care AFIR a semnat 1.502…

- Stadionul Olimpic din Pyeongchang, Coreea de Sud, va fi demolat in luna martie a acestui an. Arena din Pyeongchang a fost construita special pentru Jocurile Olimpice și Jocurile Paralimpice din 2018 și va fi folosita doar de 4 ori la aceste evenimente sportive. Pentru ridicarea stadionului de 35.000…

- Chris Tucker a confirmat ca el si Jackie Chan se vor intoarce pentru un nou episod al francizei de succes "Rush Hour", insa nu se stiu alte detalii despre cel de al patrulea film din serie, relateaza ScreenRant.com. Filmul, care relateaza aventurile detectivului James Carter si ale inspectorului…

- In sedinta de Consiliu Local de joi a fost aprobat „Programul finantarilor nerambursabile din fonduri publice a activitatilor sportive, pentru 2018", prin care se pun la dispozitia cluburilor sportive din Suceava finantari de trei milioane de lei, de la bugetul local al ...

- Guvernul a adoptat un proiect de lege prin care a fost extinsa valabilitatea pasapoartelor electronice la 10 ani, comparativ cu cinci ani cat era pana acum, pentru persoanele care au implinit varsta de 25 de ani. Valabilitatea pasapoartelor simple electronice a fost extinsa la 10 ani De asemenea, proiectul…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi ca intentiile de cumparare a monedei virtuale petro totalizeaza un miliard de dolari, dupa doar doua zile de pre-vanzare, informeaza AFP. Guvernul venezuelean a lansat miercuri o oferta privata de 38,4 milioane de petro dintr-o emisiune…

- Ieri, politistii au intervenit la peste 2.600 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate peste 8.000 de sanctiuni contraventionale pentru ilegalitatile depistate in urma actiunilor si interventiilor si au fost constatate peste 650 de infractiuni.La data de 18 februarie a.c., peste…

- Suma alocata in acest an pentru sustinerea producatorilor agricoli romani sa cultive tomate in spatii protejate se ridica la 180 de milioane de lei, un buget similar cu cel din 2017, anul de debut al acestei program, insa numarul fermierilor doritori sa intre in program s-a dublat, potrivit ministrului…

- Brandul Nokia a redevenit pe parcursul unui singur an unul dintre cele mai interesante de pe piata de smartphone-uri. HMD a oferit produse bine dotate la preturi competitive, insa numele Nokia nu pare sa fie atat de important atunci cand vine vorba despre alte categorii de produse, compania mama luand…

- Deutsche Bank a acceptat sa plateasca peste 4,4 milioane de dolari in cadrul unei intelegeri, dupa ce compania a fost acuzata ca nu a supravegheat traderii care au indus in eroare clientii cu privire la preturile securitizarii ipotecare, potrivit Wall Street Journal. Autoritatea financiara…

- Președintele CJ Timiș Calin Dobra transmite ca administrația județeana va fi un partener serios in susținerea acestui proiect și ca singurul lucru pe care trebuie sa-l faca directorul executiv al asociației, Simona Neumann, este constituirea unui consiliu consultativ. „Consiliul Județean…

- Divizia americana a bancii olandeze Rabobank va fi obligata sa plateasca 369 milioane de dolari autoritatilor dupa ce a recunoscut ca se face vinovata de ascunderea de informatii de anchetatori, potrivit Deutsche Welle.

- Elon Musk are numai 46 de ani, dar o avere estimata la peste 20 de miliarde de dolari. Numele sau este asociat unor branduri revolutionare la nivel mondial. Musk este locul 21 in topul miliardarilor Forbes. A fost casatorit cu o colega de facultate, Justine, intre 2000 si 2008. Dupa ce aceasta…

- Defense Logistics Agency (DLA), o agentie din cadrul Pentagonului, nu detine documente cu care sa arate cum a cheltuit sute de milioane de dolari, a stabilit un audit, relateaza BBC News potrivit News.ro . Firma Ernst and Young a descoperit ca agentia nu poate sa justifice contabil cheltuirea sumei…

- ONU a descoperit ca Phenian a caștigat 200 de milioane de dolari, din ianuarie pana in septembrie 2017, din exporturi, deși acestea sunt interzise. Țara a caștigat bani din transporturile de carbune, fier, oțel și alte marfuri catre China, Malaezia, Coreea de Sud, Rusia și Vietnam, potrivit unui raport…

- Licitatia de concesionare a serviciului de colectare a deseurilor pentru jumatate din populatia judetului, inclusiv zona Alba Iulia a fost deblocata in justitie. Curtea de Apel Alba Iulia a respins definitiv contestatia unui operator care a atacat o decizie a CNSC.

- Proiectul de buget al Capitalei prevede alocarea a aproximativ 10 milioane euro pentru consolidarea imobilelor cu risc seismic si a 47,5 milioane euro pentru construirea de locuinte, gradinite si sali de sport, informeaza, sambata, Primaria Municipiului Bucuresti.

- Natiunile Unite au lansat joi un apel la colectarea de fonduri in valoare de 330 milioane de dolari pentru ajutoare umanitare in favoarea a aproximativ un milion de persoane in Libia, tara aflata intr-o situatie de haos si placa turnanta a imigratiei clandestine, relateaza AFP. 'Obiectivul pentru…

- Jamie Dimon, CEO-ul bancii JPMorgan Chase a fost platit cu 29,5 milioane de dolari in 2017, venitul acestuia fiind in crestere cu 5% fata de anul anterior, si cel mai mare din ultimii 10 ani, cand Dimon a incasat 50 de milioane de dolari, potrivit Quartz. Dimon primeste un salariu de baza…

- EximBank a emis doua scrisori de garantie bancara in valoare totala de peste 23 de milioane de dolari pentru Hidroconstructia, unul dintre cei mai mari constructori cu capital privat romanesc, facilitati care vor permite companiei derularea unui contract in valoare de 115,5 milioane de dolari in…

- Un tânar în vârsta de 20 de ani din Florida a devenit oficial cel mai norocos barbat din lume dupa ce a câștigat 451 de milioane de dolari la loteria Mega Millions, în urma cu doua saptamâni. Independent a aflat cine este tânarul și cum intenționeaza sa-și…

- Armata israeliana construieste un zid subteran in jurul Fasiei Gaza in incercarea de a stopa gruparile militante sa sape tuneluri dinspre enclava palestiniana catre Israel, transmite joi DPA.Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat amenintarii…

- Vanzarile on-line vor atinge 4 trilioane de dolari in anul 2020, de la 1.6 trilioane de dolari cat au fost in anul 2016. Vanzarile on-line la nivelul UE au rate de creștere similare. De asemenea tot mai mulți consumatori fac achiziții on-line (servicii sau produse) pe plan internațional, se arata…

- Mai multi hoti inarmati au furat marfa de milioane de euro dintr-un magazin de bijuterii aflat in faimosul Hotel Ritz din Paris, scrie BBCNews in pagina electronica. Cinci barbati inarmati cu topoare au spart o fereastra a magazinului din hotel miercuri seara, in jurul orei locale 18:00 (19:00 GMT),…

- Cea mai bogata femeie din China a reușit sa-și mareasca substanțial averea, in doar patru zile. In aceasta perioada, ea a caștigat nu mai puțin de doua miliarde de dolari, relateaza Fortune.com. Yang Huiyan, in varsta de 36 de ani, și-a marit averea cu 2,1 miliarde de dolari in doar patru zile. Femeia…

- Chris Zylka a cerut-o de sotie pe Paris Hilton in timpul unei mini-vacante petrecute in Aspen zilele trecute, acesta daruindu-i un inel de logodna in valoare de 2 milioane de dolari. Cererea in casatorie a fost filmata si postata de Paris Hilton pe Instagram, iar ulterior aceasta i-a facut si o declaratie…

- Compania producatorului american Harvey Weinstein ar putea fi vanduta curand pentru 500 milioane de dolari, scrie cotidianul Wall Street Journal, citand surse bine informate. Potrivit publicatiei, cam...

- Vedeta americana Paris Hilton (36 de ani) s-a logodit cu actorul Chris Zylka (32 de ani), cunoscut din serialul de televiziune „The Leftovers“, dupa ce acesta a cerut-o in casatorie in weekend, in timp ce se aflau la schi in Aspen, Colorado.

- Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a oferit din greseala un bilet razuibil in valoare de 10 dolari in locul unuia de 1 dolar.''Cand vanzatorul mi-a dat biletul…

- O sticla de votca în valoare de 1,3 milioane de dolari, care îi aparținea unui colecționar danez și care nu era asigurata, a fost furata din Copenhaga. Este vorba despre o sticla foarte rara Russo-Baltique, facuta din aproximativ 3 kilograme de aur și 3 kilograme de argint, care…

- Directorul general de la Apple Inc, Tim Cook, a beneficiat de o crestere cu 74% a bonusului anual pentru exercitiul fiscal 2017, in conditiile in care producatorul telefoanelor iPhone a raportat o cifra de afaceri si un profit net mai mari, transmite Bloomberg. Potrivit informatiilor dezvaluite…

- "In ceea ce priveste Spitalul de copii Victor Gomoiu, se va derula un program dedicat imbunatatirii calitatii vietii copiilor cu boli rare (in valoare de aproape 3 milioane de euro). Spitalul Filantropia va beneficia de fonduri dedicate perfectionarii pentru gestionarea marilor urgente de sarcina…

- Bugetul ONU urmeaza sa scada cu peste 285 de milioane de dolari anul viitor, reprezentand o diminuare cu 5%, pe care Guvernul american a anuntat ca a negociat-o, relateaza The Associated Press.

- Patru comedii si un musical au debutat intre primele zece pozitii din box office-ul nord-american, condus, pentru a doua saptamana consecutiv de „Star Wars: The Last Jedi”, care a generat incasari ce au facut ca Disney Company sa depaseasca cifra de 6 miliarde de dolari pe 2017. Lungmetrajul regizat…

- Boardul Fondului Monetar International (FMI) a aprobat, miercuri, eliberarea unei noi transe in valoare de 22 de milioane de dolari din acordul de imprumut pe trei ani in valoare de 183 milioane de dolari acordat Republicii Moldova in luna noiembrie 2016, informeaza un comunicat de presa al institutiei…

- Din programul american de investitii militare, 3 milioane de dolari vor fi investiti in baza militara aeriana de la Campia Turzii. Proiectul, in valoare de 200 de milioane de dolari, are ca scop impiedicarea ,,agresiunii Rusiei", conform legislatiei de aparare a SUA pentru anul fiscal 2018.

- CryptoCoin PRO estimeaza tranzactii de peste 20 de milioane de dolari pana la finalul acestui an, in toate tarile in care activeaza si, pentru anul viitor, isi propune o crestere de minimum cinci ori a sumelor tranzactionate. Compania a adaugat si plata cu cardul online, dar si tranzactionarea mai…

- Pentagonul a derulat un program secret privind investigarea unor obiecte zburatoare neidentificate (OZN), care a costat 22 milioane de dolari, potrivit unei investigatii a publicatiei The New York Times. Doar un numar mic de oficiali au avut cunostinta de acest program, care a…

- Pentagonul a cheltuit 22 de milioane de dolari din bugetul Departamentului de Stat pentru derularea unui program care sa investigheze OZN-urile, scriu jurnalistii de la New York Times, care redau mai multe interviuri cu persoane implicate si citeaza inregistrari pe care le-au obtinut in acest sens.

- Germania va aloca o noua subvenție Moldovei, in valoare de pina la 10 milioane de euro, pentru dezvoltarea suplimentara a sistemului de alimentare cu apa și canalizare din raioanele Cahul și Cahul. Acest fapt il prevede proiectul de acord dintre guvernele Republicii Moldova și Germania privind cooperarea…

- Un start-up din Japonia a atras fonduri de 90 de milioane de dolari pentru a trimite un vehicul pe Luna. Unul dintre scopurile misiunii este montarea primului panou publicitar la suprafata satelitului natural al Pamantului, pe care firma vrea sa proiecteze logo-urile sponsorilor, cu Terra pe fundal.…