- A fost publicat raportul privind impactul asupra mediului, pentru autostrada Sibiu – Pitesti, cel mai important proiect rutier al Romaniei. Dupa consultarile publice va fi emis acordul de mediu. Acest document va debloca practic licitatiile pentru construirea celei mai asteptate autostrazi din Romania.…

- Cupoanele sociale de 500 de euro pentru nou-nascuti ar putea fi platile abia la finalul anului 2020, desi ar fi trebuit sa fie acordate inca din 2011. The post Acordarea ajutoarelor pentru bebelusi, amanata appeared first on Renasterea banateana .

- Un barbat in varsta de 51 de ani, angajat al DB Shenker (expeditorul numarul unu in transporturile de marfa din Romania), a murit electrocutat, in aceasta ... The post Moartea a venit pe sarma appeared first on Renasterea banateana .

- Fostul ministru al Justiției Valeriu Stoica a reacționat dupa ce Tudorel Toader a cerut demiterea procurorului general Augustin Lazar. Valeriu Stoica e de parere ca se incearca fragilizarea statului de drept: „Acest demers trebuie analizat fara patima si incercand sa ne indepartam putin de contextul…

- Cea de-a 12-a ediție va avea loc la Baia Mare, incepand de maine și se desfașoara in parteneriat cu Ministerul Sanatații și Agenția Naționala de Transplant. Maine debuteaza la Baia Mare cea de-a 12-a ediție a campaniei „Spune DA! Susține donarea de organe!”, pe care Asociația Transplantaților din…

- Ca in fi ecare an, manualele din Romania releva haosul din sistemul de invațamant. Acestea au fost publicate cu erori grave ... The post Ce nu apare in manuale e publicat pe… Facebook-ul timisoreanului Dan Negru appeared first on Renasterea banateana .

- Institutia Prefectului a gazduit azi, 6 septembrie, intalnirea de lucru privind modul de implementare a actiunii „Ziua de Curatenie Globala” la nivelul judetului Satu Mare, din cadrul proiectului „Let s Do It, Romania”. Alaturi de institutiile subordonate ministerului Mediului: Agentia Nationala pentru…